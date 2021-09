Pumas y Chivas, sin hacerse daño

Pumas de la UNAM y Chivas de Guadalajara se enfrentaron este domingo en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, en un duelo que terminó en empate a cero.

A lo largo del partido, ninguno de los equipos generó jugadas de peligro, y el desempeño de ambos equipos provocó críticas entre los aficionados.

A pesar del empate, Andrés Lillini y Víctor Manuel Vucetich, directores técnicos de Pumas y Chivas respectivamente, se dijeron satisfechos con el desempeño de sus escuadras.

El argentino resaltó que el cuadro felino tuvo personalidad, principalmente durante el primer tiempo y mantuvo a raya al Rebaño Sagrado.

“En el análisis individual un gran porcentaje de jugadores tuvo el rendimiento que se esperaba, nos falta el gol, venimos así, tenemos que mejorar para ser concretos, me dio gusto que Bennevendo en la lateral jugó un gran partido, vamos a seguir fomentando esto porque es lo que buscamos después de ganar, devolverle a Pumas la idea que tenía”, expuso en conferencia de prensa.

Víctor Manuel Vucetich, estratega de Chivas, por su parte aplaudió la actuación de su equipo durante el segundo tiempo.

“Hemos mostrado cosas interesantes, vamos por un camino correcto, es un equipo que genera posesión de pelota, llegada, el equipo hace lo suficiente para obtener los resultados, estamos a mitad de tabla, muy cerca del sector de arriba, América es el único que se ha destapado y los demás estamos en esa disputa para poder calificar”, expuso.

Resaltó que conforme avanzaba el partido, Guadalajara corrigió su actuación, y a pesar de que el resultado no fue el esperado, “teníamos idea clara de salir por la victoria, opciones clarísimas, no tuvimos esa certeza, me deja con esa sensación de inconformidad, sin embargo, el esfuerzo ha sido bueno, de visitante estaos muy bien, una cancha difícil la supimos contrarrestar”.

(Con información de López-Dóriga Digital)