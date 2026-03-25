Coahuila enfrentará caída de ingresos propios en 2026

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, la entidad registraría una caída de 15.7% en sus ingresos propios en comparación con lo aprobado para 2025. Este descenso lo ubica como el estado con la mayor reducción en este rubro, seguido por Baja California y Baja California Sur, que también presentarían disminuciones, aunque en menor proporción.

Un ajuste a la baja en los ingresos propios encendió focos de atención en Coahuila , luego de que proyecciones para 2026 lo colocaran entre las entidades con mayor retroceso en recaudación local a nivel nacional.

El reporte señala que, mientras Coahuila enfrenta este retroceso, otras entidades proyectan incrementos importantes. Entre los casos más destacados se encuentra Nuevo León, con un crecimiento estimado de 37.0%, impulsado principalmente por el aumento en la recaudación de impuestos como el de nómina y otros gravámenes locales. También figuran Colima y Durango, con aumentos de 29.0% y 18.6%, respectivamente.

En el contexto nacional, se prevé que los ingresos propios de las entidades federativas crezcan en promedio 4.7% durante 2026. Sin embargo, este incremento no será uniforme, lo que evidencia diferencias en la capacidad recaudatoria de cada estado.

El documento advierte que, pese a estos movimientos, la dependencia de los gobiernos estatales respecto a recursos federales se mantiene como una constante. Para 2026, se estima que el gasto federalizado represente en promedio el 81.7% de los ingresos totales de las entidades, lo que limita el margen de maniobra financiera de los estados.

En términos generales, los ingresos totales de las 32 entidades federativas alcanzarían 3.2 billones de pesos, apenas 1.2% por encima de lo aprobado el año anterior. De ese total, más de 2.8 billones corresponderían a transferencias federales, mientras que los ingresos propios sumarían poco más de 519 mil millones de pesos.

El análisis también señala que los recursos provenientes de organismos y empresas estatales mostrarían una caída de 16.9%, mientras que el financiamiento mediante deuda registraría un incremento de 63.2%, lo que refleja un posible ajuste en las estrategias financieras de los gobiernos locales.

A nivel estructural, el estudio subraya que una mayor proporción de ingresos propios permite a las entidades contar con mayor autonomía fiscal y reducir su vulnerabilidad ante variaciones en las transferencias federales. No obstante, el caso de Coahuila refleja un escenario contrario, con una disminución proyectada que podría impactar su margen operativo.