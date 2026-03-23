Disney revela nuevo tráiler del live action de ‘Moana’ y desata opiniones divididas
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La película se estrenará en cines mexicanos el próximo 9 de julio
Un choque de reacciones positivas y negativas provocó el nuevo avance del live action de ‘Moana’, debido a que se pudo ver con mayor detalle al personaje de ‘Maui’, interpretado por Dwayne Johnson, quien compartirá escena con Catherine Laga’aia.
Este nuevo tráiler retomó algunas de las escenas más conmovedoras, así como momentos de acción que formarán parte de la aventura cinematográfica, y mostró más de los personajes, principalmente el del semidiós y compañero de la protagonista, ‘Moana’.
La película, en su versión latina, contará nuevamente con la voz del reconocido Beto Castillo, por lo que las canciones también tendrán su sello característico.
¿QUÉ PASÓ CON MOANA?
La película, que planea ser la apuesta veraniega de Disney, es dirigida por Thomas Kail. El proyecto busca ofrecer a los espectadores una versión renovada y fresca de los clásicos animados de la marca, reavivando la nostalgia del público más antiguo y llamando la atención de nuevas generaciones.
De acuerdo con la compañía, para mantener una adaptación fiel a la animación, se cuidó cada aspecto y se reunió a un equipo de artesanos y profesionales de esa región para dar vida al filme, desde coreógrafos hasta diseñadores encargados de confeccionar el vestuario.
En las escenas se mostró a ‘Moana’ junto a sus amigos, los personajes de ‘Hey Hey’ y ‘Pua’, quienes fueron recreados mediante animación por computadora para no perder la magia de la cinta original.
¿CUÁNDO ESTRENA EL LIVE ACTION DE ‘MOANA’ EN MÉXICO?
Según información oficial, la película llegará a las salas mexicanas el próximo 9 de julio, compitiendo en taquilla con ‘Minions 3’ y la primera película de ‘Supergirl’ de DC y Warner Bros..