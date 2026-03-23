Disney revela nuevo tráiler del live action de ‘Moana’ y desata opiniones divididas

Un choque de reacciones positivas y negativas provocó el nuevo avance del live action de ‘Moana’, debido a que se pudo ver con mayor detalle al personaje de ‘Maui’, interpretado por Dwayne Johnson, quien compartirá escena con Catherine Laga’aia.

Este nuevo tráiler retomó algunas de las escenas más conmovedoras, así como momentos de acción que formarán parte de la aventura cinematográfica, y mostró más de los personajes, principalmente el del semidiós y compañero de la protagonista, ‘Moana’.

La película, en su versión latina, contará nuevamente con la voz del reconocido Beto Castillo, por lo que las canciones también tendrán su sello característico.