Disney revela nuevo tráiler del live action de ‘Moana’ y desata opiniones divididas

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/ 23 marzo 2026
    Disney revela nuevo tráiler del live action de ‘Moana’ y desata opiniones divididas
    Postura. Dwayne Johnson regresa como Maui en el live action, generando opiniones encontradas entre fans. FOTOS: YOUTUBE@DISNEYSTUDIOSLA

La película se estrenará en cines mexicanos el próximo 9 de julio

Un choque de reacciones positivas y negativas provocó el nuevo avance del live action de ‘Moana’, debido a que se pudo ver con mayor detalle al personaje de ‘Maui’, interpretado por Dwayne Johnson, quien compartirá escena con Catherine Laga’aia.

Este nuevo tráiler retomó algunas de las escenas más conmovedoras, así como momentos de acción que formarán parte de la aventura cinematográfica, y mostró más de los personajes, principalmente el del semidiós y compañero de la protagonista, ‘Moana’.

La película, en su versión latina, contará nuevamente con la voz del reconocido Beto Castillo, por lo que las canciones también tendrán su sello característico.

¿QUÉ PASÓ CON MOANA?

La película, que planea ser la apuesta veraniega de Disney, es dirigida por Thomas Kail. El proyecto busca ofrecer a los espectadores una versión renovada y fresca de los clásicos animados de la marca, reavivando la nostalgia del público más antiguo y llamando la atención de nuevas generaciones.

De acuerdo con la compañía, para mantener una adaptación fiel a la animación, se cuidó cada aspecto y se reunió a un equipo de artesanos y profesionales de esa región para dar vida al filme, desde coreógrafos hasta diseñadores encargados de confeccionar el vestuario.

En las escenas se mostró a ‘Moana’ junto a sus amigos, los personajes de ‘Hey Hey’ y ‘Pua’, quienes fueron recreados mediante animación por computadora para no perder la magia de la cinta original.

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¿CUÁNDO ESTRENA EL LIVE ACTION DE ‘MOANA’ EN MÉXICO?

Según información oficial, la película llegará a las salas mexicanas el próximo 9 de julio, compitiendo en taquilla con ‘Minions 3’ y la primera película de ‘Supergirl’ de DC y Warner Bros..

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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