El precio del oro sube por encima de 4 mil 500 dólares

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Dinero
/ 27 marzo 2026
    El precio del oro sube por encima de 4 mil 500 dólares
    El sentimiento del mercado sigue siendo sombrío mientras las acciones estadounidenses caen a mínimos de 7 meses. ESPECIAL.

Las tensiones geopolíticas intensificadas respaldan al Oro, el Petróleo y el Dólar estadounidense

El precio del oro subió más del 3% el viernes pero seguía en camino a su cuarta semana consecutiva a la baja, debido a que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán aviva los temores inflacionistas, impulsa al alza al dólar y refuerza las expectativas de un aumento de las tasas de interés.

Oro al contado mejoraba 1.1 por ciento, a 4 mil 500 dólares por onza, en camino a una pérdida semanal del 1.4 por ciento tras tocar el lunes un mínimo de cuatro meses de 4 mil 97.99 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en abril avanzaban 1 por ciento, a 4 mil 421.30 dólares.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EU y la fortaleza general del Dólar estadounidense no han sido excusa para los compradores de lingotes, que están impulsando los precios al alza en medio de la creciente incertidumbre sobre el conflicto en Oriente Medio.

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De acuerdo con analistas de Monex, el nerviosismo geopolítico en Medio Oriente impulsa al dólar y los participantes del mercado están a la espera de novedades durante este fin de semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió el plazo para que Irán llegue a un acuerdo o se enfrente a más ataques, afirmando que las conversaciones con el país persa van muy bien.

Por su parte el analista de Mercados EBC Financial Group, Felipe Mendoza, señaló que los mercados globales operan bajo un entorno de “miedo extremo”.

Estrategas de Banorte también destacaron que China abrió una investigación comercial sobre Estados Unidos, antes de la cumbre prevista entre Trump y Xi Jinping en mayo.

Los petroprecios suben casi 5% mientras que las bolsas de valores de México y Estados Unidos caen de manera generalizada.

Fue hoy que se informó que el dólar estadounidense arrebató terreno a la mayoría de monedas este viernes, pero principalmente a la rupia india y al peso mexicano.

El tipo de cambio alcanzó los 18.14 pesos por dólar y es el nivel más alto desde el pasado 11 de diciembre, de acuerdo con las negociaciones internacionales que reporta Bloomberg.

El peso mexicano se depreció 1.1% y es la segunda divisa con peor desempeño durante la jornada, sólo por detrás de la rupia india.

Al menudeo, la divisa de EU se vende en 18.56 pesos, 18 centavos por arriba del jueves; se trata también del precio más caro desde que comenzó 2026.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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