¿Mirar a una mujer es delito en México?... aclaran mitos sobre la Ley Valeria tras críticas de hombres a la iniciativa

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México
/ 25 marzo 2026
    ¿Mirar a una mujer es delito en México?... aclaran mitos sobre la Ley Valeria tras críticas de hombres a la iniciativa
    El gobierno federal aclaró los alcances de la Ley Valeria, luego de que en redes sociales surgieran versiones que aseguran que mirar o hablarle a una mujer ya es delito en México. VANGUARDIA/ARCHIVO

¿Mirar a una mujer es delito? El gobierno explica qué sanciona la Ley Valeria y desmiente mitos sobre el delito de acecho en México.

Ante la ola de desinformación en redes sociales, el gobierno de Claudia Sheinbaum salió a precisar el alcance de la llamada Ley Valeria, una iniciativa que busca tipificar el delito de acecho en México. La aclaración se dio durante la sección “Detector de mentiras” en la conferencia matutina.

El coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza Vázquez, explicó que no es delito mirar o hablarle a una mujer. “La reforma no sanciona hablar de forma arbitraria, sino conductas reiteradas de hostigamiento o persecución”, señaló desde Palacio Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ley-valeria-contra-el-acecho-y-actos-de-vigilancia-no-deseado-AF19491144

La puntualización surge tras la circulación de videos donde se afirma que cualquier interacción podría derivar en sanciones penales. La autoridad fue clara: el foco está en el comportamiento persistente que genera intimidación o afecta la seguridad de una persona.

MITOS Y REALIDADES SOBRE LA LEY VALERIA

La discusión pública ha estado marcada por interpretaciones erróneas sobre esta propuesta. Sin embargo, el gobierno federal ha desmentido varios de los señalamientos más difundidos.

Entre los principales puntos aclarados se encuentran:

Mito: “Hablarle o invitar a alguien a salir ya será delito”.

Realidad: la iniciativa no busca sancionar un acto aislado, sino una serie de conductas repetitivas, insistentes y no deseadas que generen algún tipo de daño psicológico o emocional.

Mito: “Solo protege a mujeres”, “Es una ley contra hombres”.

Realidad: el delito aplica para cualquier persona víctima de acecho, sin importar su género, aunque esté impulsada por una mujer.

Mito: “Cualquier mensaje en redes ya es acoso”.

Realidad: no se castiga enviar un mensaje o interactuar con alguien en redes sociales, sino insistir de forma reiterada y sin consentimiento de la otra persona, provocando intimidación o una afectación hacia alguien más.

Mito: “Te pueden meter a la cárcel por hablarle a una mujer”.

Realidad: como cualquier delito, el acecho requiere pruebas de conducta reiterada y afectación real; no basta una acusación simple.

No es un acto aislado, sino la persistencia lo que configura el delito”, han reiterado autoridades, en un intento por frenar la desinformación.

EL CASO QUE DIO ORIGEN A LA INICIATIVA

La Ley Valeria toma su nombre del caso de Valeria Macías, una profesora de Nuevo León que vivió durante años una situación de acecho extremo sin que existiera una figura legal que protegiera su caso.

Desde 2017, Valeria fue víctima de hostigamiento por parte de un exalumno, quien llegó a enviarle hasta 300 mensajes diarios, además de seguirla, vigilarla y esperar fuera de su lugar de trabajo durante horas.

No has entendido que me tendrías que matar para dejarte en paz, fue una de las amenazas que recibió, según su propio testimonio. A pesar de denunciar, en un inicio su caso no fue atendido debido a que el acecho no estaba tipificado como delito.

La situación escaló hasta amenazas de muerte y múltiples detenciones del agresor, quien incluso logró obtener un amparo. El caso evidenció vacíos legales en la protección de víctimas.

QUÉ BUSCA CASTIGAR EL DELITO DE ACECHO

El objetivo central de la Ley Valeria es sancionar conductas que, aunque no siempre implican violencia física inmediata, sí generan un daño psicológico y emocional constante en las víctimas.

• Vigilancia constante o seguimiento

• Envío masivo y persistente de mensajes

• Presencia reiterada en espacios personales

• Intimidación sistemática

Este tipo de acciones, cuando son reiteradas y no deseadas, pueden escalar a situaciones de mayor riesgo, lo que ha impulsado su reconocimiento como delito.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ese-senor-no-es-periodista-claudia-sheinbaum-critica-a-riva-palacio-por-decir-que-cuba-envia-armas-a-carteles-mexicanos-DG19689093

DATOS CURIOSOS SOBRE EL ACECHO Y SU TIPIFICACIÓN

El debate sobre el acecho no es exclusivo de México; en varios países ya existe como delito desde hace años.

• En algunos países se le conoce como “stalking”

• Puede ocurrir tanto de forma presencial como digital

• Es considerado un delito previo a agresiones mayores

El caso de Valeria Macías se convirtió en un referente para visibilizar este tipo de violencia, que durante mucho tiempo quedó fuera del marco legal.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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