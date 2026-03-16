¿Qué es el 3:16 Day? La historia real detrás de la frase de Stone Cold Steve Austin que cambió la WWE

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Deportes
/ 16 marzo 2026
    ¿Qué es el 3:16 Day? La historia real detrás de la frase de Stone Cold Steve Austin que cambió la WWE
    Stone Cold Steve Austin convirtió el “Austin 3:16” en una de las frases más icónicas de WWE, motivo por el que cada 16 de marzo los fans celebran su legado en la lucha libre. FOTO: IMAGO/ZUMA

Cada 16 de marzo, los fans de WWE recuerdan a Stone Cold Steve Austin gracias al histórico “Austin 3:16”, una frase nacida tras el King of the Ring 1996

Cada 16 de marzo, la comunidad de la lucha libre celebra el llamado 3:16 Day, una fecha vinculada directamente con Stone Cold Steve Austin, leyenda de WWE.

La razón es simple: en el formato de fecha usado en Estados Unidos, el 16 de marzo se escribe 3/16, una alusión inmediata al célebre lema “Austin 3:16”, una de las frases más famosas en la historia del wrestling.

El origen de esta referencia se remonta al 23 de junio de 1996, cuando Steve Austin ganó el torneo King of the Ring. Tras vencer a Jake “The Snake” Roberts, el entonces luchador lanzó una promo que cambió su carrera para siempre al soltar la línea: “Austin 3:16 says I just whipped your ass!”.

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WWE reconoce ese momento como el punto de partida del fenómeno, mientras que ESPN destacó este 16 de marzo de 2026 que aquella frase fue la chispa que impulsó a Austin hacia el estatus de superestrella.

Con el paso del tiempo, el “Austin 3:16” dejó de ser solo una frase de combate y se convirtió en una marca cultural dentro de WWE.

La propia empresa ha señalado que el impacto de esas palabras fue tan grande que el 16 de marzo es reconocido oficialmente como Austin 3:16 Day, una jornada en la que se revive el legado del “Texas Rattlesnake” con contenido especial, mercancía y homenajes de los aficionados.

La importancia de esta fecha también radica en lo que representó para la industria. Después de ese promo, Stone Cold Steve Austin se consolidó como uno de los rostros principales de WWE, protagonista de la llamada Attitude Era y figura clave en la expansión global de la empresa.

Se recuerda que su personaje rebelde y su carisma lo transformaron en uno de los nombres más influyentes de todos los tiempos en la lucha libre profesional.

Así, el 3:16 se celebra porque simboliza el nacimiento de una era y de una identidad que trascendió el ring.

Para millones de seguidores de WWE, hablar del 16 de marzo es hablar de Stone Cold Steve Austin, del promo que lo cambió todo y de una frase que, casi tres décadas después, sigue viva en la memoria de la lucha libre.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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