¿Qué es el 3:16 Day? La historia real detrás de la frase de Stone Cold Steve Austin que cambió la WWE

El origen de esta referencia se remonta al 23 de junio de 1996, cuando Steve Austin ganó el torneo King of the Ring. Tras vencer a Jake “The Snake” Roberts, el entonces luchador lanzó una promo que cambió su carrera para siempre al soltar la línea: “Austin 3:16 says I just whipped your ass!”.

La razón es simple: en el formato de fecha usado en Estados Unidos, el 16 de marzo se escribe 3/16, una alusión inmediata al célebre lema “Austin 3:16”, una de las frases más famosas en la historia del wrestling.

Cada 16 de marzo, la comunidad de la lucha libre celebra el llamado 3:16 Day, una fecha vinculada directamente con Stone Cold Steve Austin , leyenda de WWE .

WWE reconoce ese momento como el punto de partida del fenómeno, mientras que ESPN destacó este 16 de marzo de 2026 que aquella frase fue la chispa que impulsó a Austin hacia el estatus de superestrella.

Con el paso del tiempo, el “Austin 3:16” dejó de ser solo una frase de combate y se convirtió en una marca cultural dentro de WWE.

La propia empresa ha señalado que el impacto de esas palabras fue tan grande que el 16 de marzo es reconocido oficialmente como Austin 3:16 Day, una jornada en la que se revive el legado del “Texas Rattlesnake” con contenido especial, mercancía y homenajes de los aficionados.

La importancia de esta fecha también radica en lo que representó para la industria. Después de ese promo, Stone Cold Steve Austin se consolidó como uno de los rostros principales de WWE, protagonista de la llamada Attitude Era y figura clave en la expansión global de la empresa.

Se recuerda que su personaje rebelde y su carisma lo transformaron en uno de los nombres más influyentes de todos los tiempos en la lucha libre profesional.

Así, el 3:16 se celebra porque simboliza el nacimiento de una era y de una identidad que trascendió el ring.