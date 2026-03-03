Penta hace historia en WWE: el luchador mexicano derrota a Dominik Mysterio y conquista el Campeonato Intercontinental

/ 3 marzo 2026
    Penta hace historia en WWE: el luchador mexicano derrota a Dominik Mysterio y conquista el Campeonato Intercontinental
    El mexicano Penta Zero Miedo celebra tras derrotar a Dominik Mysterio y conquistar el Campeonato Intercontinental de WWE, su primer título desde su llegada a la empresa. FOTO: WWE

El gladiador originario de Ecatepec logró uno de los momentos más importantes de su carrera al vencer a Dominik Mysterio en RAW, convirtiéndose en campeón Intercontinental de WWE y sumando su primer título dentro de la empresa

El luchador mexicano Penta Zero Miedo escribió una página histórica para la lucha libre nacional al derrotar a Dominik Mysterio y conquistar el Campeonato Intercontinental de la WWE, logrando así su primer título desde que llegó a la empresa estadounidense.

La coronación ocurrió durante el episodio del Monday Night Raw del 2 de marzo de 2026, donde el enmascarado originario de Ecatepec protagonizó uno de los combates más destacados de la velada.

Tras una intensa batalla frente al miembro de The Judgment Day, Penta consiguió la cuenta de tres para destronar al campeón y quedarse con uno de los cinturones más prestigiosos de la compañía.

TE PUEDE INTERESAR: México vence 6-3 a Arizona Diamondbacks en su primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026

Primer campeonato de Penta en WWE

La victoria representó un momento clave en la carrera del mexicano dentro de la empresa. Penta había debutado en WWE en enero de 2025 y, en poco más de un año, logró consolidarse como una de las figuras más llamativas del roster gracias a su estilo agresivo y su popular grito de guerra “Cero Miedo”.

Después de varios intentos fallidos por el cinturón, el luchador finalmente logró superar a Dominik Mysterio y quedarse con el Campeonato Intercontinental, uno de los títulos históricos de la empresa que existe desde 1979 y que tradicionalmente sirve como plataforma para grandes estrellas del roster.

El combate fue la culminación de una rivalidad que se había desarrollado en las últimas semanas en Raw. Mysterio, quien había defendido el título en múltiples ocasiones, intentó imponer su estilo con ayuda de su grupo, pero el mexicano resistió y terminó inclinando la balanza a su favor en el momento decisivo del combate.

Con este triunfo, Penta se convirtió en nuevo campeón Intercontinental en su primer reinado, un logro que lo coloca en un selecto grupo de luchadores mexicanos que han conquistado campeonatos dentro de WWE y que consolida su crecimiento dentro de la empresa.

La conquista del título también podría marcar el inicio de una nueva etapa para el gladiador mexicano, quien ahora tendrá el reto de defender el cinturón ante los principales contendientes del roster de Raw.

