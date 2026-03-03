Penta hace historia en WWE: el luchador mexicano derrota a Dominik Mysterio y conquista el Campeonato Intercontinental

El luchador mexicano Penta Zero Miedo escribió una página histórica para la lucha libre nacional al derrotar a Dominik Mysterio y conquistar el Campeonato Intercontinental de la WWE, logrando así su primer título desde que llegó a la empresa estadounidense.

La coronación ocurrió durante el episodio del Monday Night Raw del 2 de marzo de 2026, donde el enmascarado originario de Ecatepec protagonizó uno de los combates más destacados de la velada.

Tras una intensa batalla frente al miembro de The Judgment Day, Penta consiguió la cuenta de tres para destronar al campeón y quedarse con uno de los cinturones más prestigiosos de la compañía.

