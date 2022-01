$!¿Qué es GOAT? En minutos, se vuelve tendencia mundial el retiro de Tom Brady de la NFL

Tom Brady, uno de los mejores deportistas de la historia se retira luego de 22 temporadas en la NFL, periodo en el cual conquistó siete anillos de Super Bowl. El adiós del quarterback de los Tampa Bay deja un legado y récords que serán difíciles de igualar.

Fue ESPN, con información de los periodistas Jeff Darlington y Adam Schefter, quien este sábado dio a conocer el inminente retiro del jugador de 44 años.

A los minutos de darse a conocer la noticia, las redes sociales estallaron en comentarios y reacciones por la partida de Brady de los emparrillados.

Una de las tendencias que se han impuesto es: GOAT. Se trata de uno de las formas en las que aficionados de la NFL se refieren a Tom Bardy.

The GOAT quiere decir: The Greatest Of All Time, lo que en español significa: El más grande de todos los tiempos.

Tom Brady se ganó a pulso este referente al brindar extraordinarias actuaciones del emparrillado.

Brady lidera la NFL en yardas por pase (5,316), touchdowns (43), pases completos (485) e intentos (719).

El quarterback deja los juegos como el líder de su carrera en yardas por pase (84,520) y TD (624).

Por si fuera poco, es el único jugador en ganar más de cinco Super Bowls y fue MVP del juego cinco veces.