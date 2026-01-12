Aprieta SAT a seguros... y se encarecen un 20%

México
/ 12 enero 2026
    Aprieta SAT a seguros... y se encarecen un 20%
    El SAT acusó en noviembre que aseguradoras deducían como gasto propio el IVA de reparaciones e indemnizaciones. FOTO: CUARTOSCURO

Ante cambios en deducciones con nueva Ley de Ingresos e inflación, usuarios verán un incremento en costos

A partir de este año, los costos de todos los seguros podrían aumentar un 20 por ciento o más porque las aseguradoras no podrán acreditar deducciones del IVA ante el SAT y, además, por el aumento por inflación, advirtieron expertos.

El Norte publicó en noviembre que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acusó que algunas aseguradoras deducían el IVA de reparaciones e indemnizaciones de sus clientes como si fuera un gasto propio, de modo que con la nueva Ley de Ingresos del 2026 ese impuesto ya no podrá acreditarse.

TE PUEDE INTERESAR: SNTE activa consulta nacional y alista demandas laborales para 2026

Especialistas cuestionaron que el fisco imponga IVA a los seguros y advirtieron por la afectación a los ciudadanos.

De acuerdo con asesores de seguros, algunas empresas ya comenzaron a difundir información sobre este cambio fiscal.

Incluso, un documento difundido por una empresa aseguradora para sus asesores, al que El Norte tuvo acceso, menciona el aumento en el cobro.

”¿Qué implica esto?”, consta en el texto, “que ahora el IVA se convierte en un gasto que pasa a ser parte del costo total de la siniestralidad.

”Un gasto médico de 100 pesos”, ejemplifica, “factura un IVA de 16 pesos, en donde el IVA es ahora un gasto médico que no se recupera y, por lo tanto, forma parte del costo total del siniestro, que ahora es de 116 pesos”.

Un agente de seguros dijo que las aseguradoras darán a conocer los incrementos a sus clientes durante enero.

”Los aumentos en las pólizas son en base a la edad, siniestralidad e inflación médica principalmente”, explicó.

”Por ejemplo, para un cliente en un año se aumenta en 22 por ciento, y para otros en promedio fue de alrededor del 17 por ciento, y para personas de más de 60 años van de un 17 por ciento a un 24 por ciento”, agregó.

Juan Carlos Pérez Góngora, del Despacho Pérez Góngora y Asociados, coincidió en que las empresas ahora van a incluir dentro del costo total de seguros el IVA que antes deducían.

”Es una reforma injusta para las compañías de seguros que lo van a repercutir al ciudadano”, afirmó el especialista.

”Los seguros deberían de manejarse sin el IVA, con tasa cero”, añadió, “sería lo justo en un sistema tributario en donde las familias tienen que recurrir a contratar pólizas de seguro por el costo de los servicios médicos que el Gobierno no te lo puede proporcionar”.

Otro asesor de seguros consultado pidió transparencia en el uso del IVA que ahora el Gobierno obtendrá de las aseguradoras.

”El Gobierno debería utilizar ese IVA para el sistema de salud, para personas que no tienen la capacidad de contratar un seguro privado, deberían vigilar en qué se va a usar”, dijo.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 40.6 por ciento del pago de primas de seguros se concentran en los de vida, seguido de un 20.1 por ciento de autos.

Hasta el corte de septiembre del 2025, la industria de seguros en el País, es decir, las primas por diversos tipos de seguros, creció 8 por ciento en términos reales respecto al mismo lapso del 2024.

Temas


Fiscalización
Seguros

Organizaciones


SAT

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Juez de control dejó sin efecto la acusación de fraude promovida por la Fiscalía General de Nuevo León en contra del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo.

El caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA: desde la detención a su liberación
Armando Castilla Galindo recuperó su libertad tras demostrarse que no había elementos para procesarlo

Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’
Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a Washington.

‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum frena a EU por fentanilo
El morenista Adán Augusto López elevó en un 11 mil por ciento, en 2025, el monto de recursos de una partida en el Senado de la República que maneja a discreción.

Engorda Adán Augusto su cochinito ¡11,000%!... Y tiene otro guardadito de 12 mdp

Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro, dijo que hace falta una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual ya pasó por la Cámara de Diputados y se espera que se retome en el Senado.

Darán ‘dientes’ (por T-MEC) al Centro de Conciliación

Ante las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, las deportaciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos registraron 7 mil 463 casos entre enero y noviembre de 2025.

En la nueva era Trump, 7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela.

Trump advierte que Cuba dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela

Para hoy, sobre el noroeste de México, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán la segunda tormenta invernal.

Segunda tormenta invernal impacta noroeste de México, junto a frente frío #27 ocasiona ambiente gélido