Steelers de Pittsburgh vs Texans de Houston: horarios y detalles de la Ronda de Comodines NFL 2026
El partido se disputará el lunes 12 de enero en el Acrisure Stadium y se podrá ver por Canal 5, ESPN y Disney+
La Ronda de Comodines de la NFL tendrá un encuentro destacado con el enfrentamiento entre Steelers de Pittsburgh y Texans de Houston, un duelo que enfrentará a un equipo con historial sólido en postemporada y a otro que llega con una de las mejores rachas de la campaña regular.
Los Steelers aseguraron el primer lugar de la AFC Norte tras cerrar la Semana 18 con una victoria complicada sobre los Ravens, resultado que les permitió jugar como locales en el arranque de los playoffs. Pittsburgh terminó la temporada con marca de 10-7, ganando cuatro de sus últimos cinco partidos y buscando aprovechar la ventaja de jugar en el Acrisure Stadium, donde la afición suele tener un papel relevante en el desarrollo de los juegos.
Por su parte, Houston tuvo un cierre de temporada destacado, sumando nueve victorias consecutivas y finalizando con récord de 12-5. Aunque los Texans no pudieron quedarse con el título de la AFC Sur debido al desempeño de Jacksonville, llegan al duelo como un equipo sólido y respaldado por una de las defensas más consistentes de la liga, con la intención de imponer su ritmo desde el primer minuto como visitante.
El enfrentamiento también tendrá atención especial por la presencia de Aaron Rodgers, quarterback de los Steelers, quien buscará guiar a Pittsburgh en un escenario de alta exigencia frente a un rival que ha mostrado solidez en la recta final de la temporada. La experiencia de Rodgers en playoffs será un factor a seguir, sobre todo ante una defensiva que ha generado dificultades a los ataques rivales a lo largo del año.
El partido se jugará el lunes 12 de enero en el Acrisure Stadium de Pittsburgh, Pensilvania. La transmisión iniciará a las 19:15 horas para México y Centroamérica,. La cobertura estará disponible a través de Canal 5, ESPN y Disney+.
Ambos equipos llegan conscientes de que no hay margen de error en esta etapa de la postemporada. La combinación de tradición, experiencia y rachas recientes hace que el duelo entre Steelers y Texans sea uno de los más esperados del fin de semana de comodines, y su resultado definirá quién continuará avanzando en la búsqueda de un lugar en el Super Bowl 2026.