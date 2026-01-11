Steelers de Pittsburgh vs Texans de Houston: horarios y detalles de la Ronda de Comodines NFL 2026

La Ronda de Comodines de la NFL tendrá un encuentro destacado con el enfrentamiento entre Steelers de Pittsburgh y Texans de Houston, un duelo que enfrentará a un equipo con historial sólido en postemporada y a otro que llega con una de las mejores rachas de la campaña regular.

Los Steelers aseguraron el primer lugar de la AFC Norte tras cerrar la Semana 18 con una victoria complicada sobre los Ravens, resultado que les permitió jugar como locales en el arranque de los playoffs. Pittsburgh terminó la temporada con marca de 10-7, ganando cuatro de sus últimos cinco partidos y buscando aprovechar la ventaja de jugar en el Acrisure Stadium, donde la afición suele tener un papel relevante en el desarrollo de los juegos.

Por su parte, Houston tuvo un cierre de temporada destacado, sumando nueve victorias consecutivas y finalizando con récord de 12-5. Aunque los Texans no pudieron quedarse con el título de la AFC Sur debido al desempeño de Jacksonville, llegan al duelo como un equipo sólido y respaldado por una de las defensas más consistentes de la liga, con la intención de imponer su ritmo desde el primer minuto como visitante.