¿Qué eventos deportivos tendrá el FINA Saltillo 2026? Fechas, horarios y sedes

Con una programación que mezcla deporte, futbol, música, lucha libre, arte y memoria histórica, el Festival Internacional de las Artes 2026 convertirá a Saltillo en una sede de actividades vinculadas al ambiente mundialista durante más de seis semanas. La edición de este año, organizada en el marco del 449 aniversario de la ciudad, se desarrollará del 11 de junio al 25 de julio y tendrá al “Fut Fest” como uno de sus principales atractivos. Las actividades deportivas y con temática futbolística arrancarán el jueves 18 de junio en el Biblioparque Norte. A las 19:00 horas se presentará Alejandro con el concierto de rock latino encabezado por Alejandro Ochoalcázar, acompañado por Jahaziel Ramírez, Isaac Pérez y Maximiliano Rodríguez. Más tarde, a las 20:00 horas, llegará “Cartografía de una dualidad”, espectáculo de Post Debut - Rob Dyeet, dirigido por Rob Dyeet junto a Roberto Ismael Tovar Villalobos y Antonio Ramos Rojas.

Para el sábado 20 de junio, la explanada principal del Parque Venustiano Carranza albergará a las 19:00 horas la proyección del cortometraje “Talismán”, obra dirigida por Luis Monterrubio y producida por Cinecontacto, la cual explora la relación del futbol con la vida de barrio.

Uno de los eventos históricos del programa se realizará el jueves 25 de junio a las 19:00 horas en el Archivo Municipal de Saltillo con el ciclo de conferencias “México 86 en Saltillo. Del archivo a la crónica: Memoria gráfica de un mundial”, en el que participarán cronistas y personal del propio archivo para hablar del impacto que tuvo la Copa del Mundo en la ciudad. Ese mismo día, el Fut Fest continuará en el Biblioparque Norte. A las 20:00 horas se presentará Banda París, dirigida por Lizeth Santos Bocardo y Richel Rodríguez Montoya, mientras que a las 21:00 horas llegará el concierto de ska de Radikal Club con David “Ska” Hernández, Miriam de la Cruz, Ángel Zamarripa, Charly Barrera, Armando Díaz, Gaby CM, Gabidoo Magaña, JC James y Fernando Torres.

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Del martes 30 de junio al viernes 3 de julio, el Ático del Centro Cultural Teatro García Carrillo será sede del taller de arte textil “El futbol que nos atraviesa”, dirigido a aficionadas del futbol mayores de 15 años. Las sesiones se realizarán de 15:00 a 18:00 horas bajo la guía de Paulina Pérez Alcántara. La programación continuará el jueves 2 de julio en el Biblioparque Norte con una edición de Saltirock. A las 21:00 horas se presentará Jann, proyecto encabezado por Janelly Cavazos, y a las 22:00 horas subirá al escenario Fonte para celebrar 20 años de trayectoria con Ángel, Teo, Pingo, Danny y Rojo. El sábado 4 de julio, a las 11:00 horas, el Centro Comunitario Emiliano Zapata albergará la exposición “Mekanix”, muestra de cartonería en movimiento con figuras relacionadas al futbol presentada por el Colectivo Monster Workshop.

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Uno de los eventos deportivos más esperados será la función de lucha libre programada para el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en la Plaza de Armas. En la lucha superestelar participarán El Mafioso y Sexy Andre frente a Latino y Rey Halcón. La semifinal será entre Príncipes Legendarios y Los Malditos, mientras que la lucha especial enfrentará a Caricia y Rosa Salvaje contra Alto Mando y Ouija. El jueves 9 de julio, el Fut Fest volverá al Biblioparque Norte con la presentación del Grupo Alcance a las 19:00 horas, integrado por Yahir Solís, Diego Lumbreras, Raúl Morelos, Daniel Lucio y Edgar Cadena. Después, a las 20:00 horas, actuará Zappe Country Band con Antonio Lomelí, Armando Mireles, Ricardo Mireles, Pepe Valenzuela, José Luis Gutiérrez y Fidel González. Las actividades concluirán con eventos culturales ligados al deporte. El domingo 12 de julio, a las 12:00 horas, Jesús Cervantes encabezará la lectura dramatizada de cuentos de futbol en Casa Purcell. Un día después, el lunes 13 de julio a las 18:00 horas, Diana Martínez impartirá el taller “Poesía y futbol” en Residencias Corona. Finalmente, el miércoles 15 de julio a las 19:00 horas se proyectará el documental “WEPA: Pasos de la 2000” en el Skate Park Saltillo 2000, como parte de las actividades dedicadas a la historia deportiva de la ciudad.

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