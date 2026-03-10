$!Coahuila se ubica en top 3 en inspecciones ambientales federales en la industria

Datos públicos revelaron que Coahuila se ubicó en el tercer lugar nacional con el mayor número de inspecciones ambientales en la industria realizadas entre el primer y el tercer trimestre del 2025. De acuerdo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la entidad recibió 120 inspecciones en ese periodo, solo por debajo de Chihuahua con 172 y la Ciudad de México con 204. TE PUEDE INTERESAR: Plantea SEMA censar al oso negro para evaluar su protección en Coahuila Los primeros cinco lugares de la lista los completan Puebla con 106 y Tlaxcala con 97. La mayoría de las inspecciones, de acuerdo a los propios datos públicos, se hicieron para la verificación de generadores de residuos peligrosos con 89 de las 120 hechas en Coahuila. También se hicieron 11 por impacto y riesgo ambiental, otras 11 por emisiones a la atmósfera, 4 por servicios en materia de residuos peligrosos, otras 4 por contaminación de suelos y una más por descargas de aguas residuales. ¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON? La Profepa registró 97 inspecciones con resultado público, de las cuales solo 34 se presentaron “sin irregularidades”. Casi todas, es decir 60, se presentaron con “irregularidades leves”, mientras que a tres se les aplicó una clausura total temporal. A ninguna, de acuerdo con la Profepa, se le aplicó una clausura parcial temporal. Coahuila fue la entidad que más inspecciones tuvo “sin irregularidades”.

SANCIONES ALCANZAN CASI 500 MIL PESOS Una solicitud de información promovida por VANGUARDIA a la Profepa, mostró que en el año 2025 la sanción ambiental más fuerte se realizó a la empresa Carbonífera San Francisco, S. A. de C. V. en San Juan de Sabinas por 434 mil pesos en el mes de febrero. Esta sanción se realizó luego de que la empresa infraccionó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. A esta le siguió la interpuesta a Arenas y Gravas de Monterrey con sede en la ciudad de Monclova por 260 mil pesos, luego de infraccionar la misma ley. TE PUEDE INTERESAR: Fundación Jimulco exige sanciones ejemplares por daños ambientales tras el ‘Jimulcazo’ Con 226 mil pesos fue sancionada en Saltillo la empresa Grupo Stratex, S.A. de C.V. por infraccionar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Por el mismo monto y por la misma ley también fue sancionada Metales Coma, S. A. de C. V. en Ramos Arizpe, mientras que en San Pedro de las Colonias se multó a Constructora Abser, S. A. de C. V. por 113 mil pesos. Materias Primas Monterrey, S. de R. L. de C. V. fue sancionada en el municipio de Guerrero con 96 mil pesos por infraccionar la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Industrias Metálicas de Monclova, S.A. de C.V. con sede en esa ciudad, pagó 90 mil pesos por infraccionar la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos.

En Saltillo fueron sancionadas Yeo Construcciones por la Ley de Desarrollo Forestal y Aguas de Saltillo por la Ley de Equilibrio Ecológico, ambas con 79 mil pesos. También se sancionó a Parques Industriales Amistad, S. A. de C. V. por infraccionar la Ley de Equilibrio Ecológico con 75 mil 999 pesos. EMPRESAS SE CUIDAN ANTE SANCIONES El consultor ambiental, Francisco Mancilla, explicó que estos procedimientos se dan por parte de la autoridad ambiental para cuidar las emisiones y el correcto funcionamiento de la industria. Mancilla, quien fue funcionario ambiental federal, expuso que cuando la autoridad detecta una irregularidad, brinda un tiempo determinado a las empresas para corregirlo, de lo contrario aplica una sanción. TE PUEDE INTERESAR: ‘Límites de desarrollo industrial en Saltillo debe ponerlos ciudadanía o los pondrá la naturaleza’, advierte Eglantina Canales “Las empresas saben que si eso sucede, van a tener pérdidas en su esquema de trabajo, pueden romper el proceso de su empresa y entonces las empresas sí he visto que han estado cumpliendo realmente más con la normatividad que hace algunos años. Entonces probablemente por esa parte la PROFEPA no haya encontrado tantas irregularidades y yo pienso y le apuesto a que gracias al esfuerzo que han hecho las empresas, ya no es como antes, ya ahora sí ya se ve que ya tienen más orden y más control sobre el proceso que ellos traen para estos temas”, explicó. Mancilla también explicó que el número de inspecciones refleja la voluntad de la autoridad ambiental en Coahuila para la supervisión de posibles fuentes de contaminación. Asimismo explicó que también es un reflejo de que se está invirtiendo presupuesto en las inspecciones, pues cada una implica un gasto para la dependencia federal.

