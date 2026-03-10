39 localidades de Veracruz y Tabasco son afectadas por derrame de hidrocarburos

El 10 de marzo se reportó que 39 localidades de Veracruz y Tabasco han sido afectadas por un presunto derrame de hidrocarburos en las aguas del golfo de México. Ante las denuncias de los respectivos gobiernos municipales, la paraestatal de Pemex no ha logrado identificar el punto exacto de la fuga, y según la organización Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, las autoridades han omitido el apoyo a los habitantes para limpiar las playas y los mares que han sido afectados por el derrame. En una rueda de prensa, la organización denunció la falta de transparencia por parte de los procesos de revisión que legitimen la ausencia de la fuga.

TE PUEDE INTERESAR: Se dispara el precio de la gasolina; advierten golpe directo a la canasta básica COMUNICADOS DE PEMEX SOBRE SUPUESTA FUGA EN EL GOLFO DE MÉXICO Según los informes publicados por Pemex, solo se han incursionado apoyos en tres zonas afectadas. Se detalló que la limpieza ocurrió en las playas de Coatzacoalcos, el 5 de marzo. Con la contratación de apoyo local, se retiraron algas y pedazos de madera cubiertos de hidrocarburos. En Paraíso y Sánchez Magallanes, Tabasco, la empresa incursionó en la limpieza sin apoyo local, ya que se informó que la presencia de los contaminantes ha afectado, significativamente, a los trabajadores y los comercios del área. No obstante, hasta el momento, no han reportado el apoyo de limpiadores, por parte de la paraestatal, en otras zonas afectadas. Por lo que los habitantes han tenido que realizar las limpiezas, sin la preparación de gente especializada en este tipo de desastres ecológicos. Medios de información han destacado que, la ausencia de próximos reportes ha provocado incertidumbre en las localidades afectadas, cuestionando si los efectos contaminantes del hidrocarburo provocarán daños permanentes en el ecosistema de la zona, especialmente para las actividades de extracción de ostiones o el desove de tortugas.

Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y organizaciones ambientalistas, tras su boletín de prensa, han exigido transparencia en la investigación de la fuga, atención inmediata por parte de las autoridades federales, sanciones a los responsables y la indemnización a las personas afectadas por la presencia contaminante. TE PUEDE INTERESAR: ¿Hay un derrame de hidrocarburos en Veracruz? Pemex no ha encontrado la fuga

También se pidió que se realizara un diagnóstico para detallar el daño que el petróleo ha provocado en el ecosistema, y que se establezca un sitio de atención para la rehabilitación de fauna.

Publicidad