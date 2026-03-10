Cruz Azul remonta y vence 3-2 a un Rayados sin portero en Concacaf Champions Cup

El Cruz Azul consiguió una victoria importante como visitante en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup al imponerse 3-2 sobre Rayados de Monterrey en el partido de ida disputado en el Estadio BBVA. El equipo celeste remontó en los minutos finales y ahora llegará con ventaja al encuentro de vuelta. El duelo comenzó con ambos equipos buscando el arco rival desde los primeros minutos. Cruz Azul logró adelantarse en el marcador en la primera parte, lo que le permitió manejar el ritmo del juego por algunos momentos. Sin embargo, Rayados reaccionó antes del descanso y logró darle la vuelta al marcador. TE PUEDE INTERESAR: México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 El delantero Roberto de la Rosa fue clave para el conjunto regiomontano. Al minuto 35 aprovechó un balón dentro del área para empatar el encuentro 1-1 tras una jugada aérea. Cinco minutos más tarde volvió a aparecer por la banda izquierda y definió con un disparo raso que significó el 2-1 para Monterrey antes de irse al descanso. El doblete de De la Rosa representó su primera actuación de este tipo desde 2021, cuando logró marcar dos goles en un mismo partido frente a Chivas de Guadalajara.

En la segunda mitad llegó la jugada que cambió el desarrollo del partido. El portero de Rayados, Santiago Mele, salió a cortar una jugada ofensiva dentro del área y cometió una falta. El árbitro marcó penal y, al estar previamente amonestado, el guardameta recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. La situación obligó al técnico de Monterrey a improvisar en la portería, ya que no contaba con cambios disponibles. El defensor Stefan Medina tuvo que colocarse los guantes y ocupar el arco. El cobro desde los once pasos fue ejecutado por el defensor Gonzalo Piovi, quien conectó un disparo potente para empatar el partido 2-2. Con un jugador más en el campo, Cruz Azul presionó en la recta final y encontró el gol de la remontada en los últimos minutos. Al minuto 90, un centro desde la izquierda cruzó el área y el delantero Nicolás Ibáñez apareció para rematar de volea y marcar el 3-2 definitivo. Con este resultado, Cruz Azul tomará ventaja para el partido de vuelta de la serie de octavos de final.

AMÉRICA TRIUNFA, PERO PIERDE A MALAGÓN POR LESIÓN Por su parte, el Club América también consiguió un resultado favorable en su serie al derrotar 1-0 como visitante al Philadelphia Union en el encuentro de ida disputado en Estados Unidos. El único gol del partido fue obra del mediocampista brasileño Raphael Veiga al minuto 20. El jugador recibió el balón fuera del área tras una combinación ofensiva con Brian Rodríguez y sacó un disparo que terminó en el ángulo de la portería rival. La anotación significó el segundo gol de Veiga con América y el primero que consigue en un torneo internacional con el club. Sin embargo, el encuentro dejó una preocupación para el conjunto dirigido por André Jardine. Antes de terminar el primer tiempo, el portero Luis Ángel Malagón sufrió una lesión en la pierna izquierda al intentar despejar un balón.

El guardameta cayó al césped sin contacto con algún rival y tuvo que abandonar el campo en camilla. En su lugar ingresó Rodolfo Cota para completar el partido. Durante los minutos finales, Philadelphia Union intentó presionar en busca del empate, pero América logró mantener la ventaja mínima. De esta forma, ambos clubes mexicanos regresarán a casa con ventaja en sus respectivas series de octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

