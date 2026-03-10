Cierra Embajada de México en Irán; activa operación a distancia

México
/ 10 marzo 2026
    Cierra Embajada de México en Irán; activa operación a distancia
    Más de mil mexicanos han salido vía terrestre de zonas de riesgo, informó el gobierno federal. AP

La sede diplomática anunció que operará temporalmente de forma remota ante el conflicto de EU e Israel con la República Islámica

La Embajada de México en Irán anunció el cierre de sus instalaciones y que operará de forma remota temporalmente, debido al conflicto que se vive en la República Islámica.

A través de sus redes sociales, la representación diplomática dio a conocer que a través de su sección consular continuará atendiendo casos de asistencia y protección a mexicanos que estén en territorio iraní.

“Debido a la situación que prevalece en el país, la Embajada permanecerá cerrada y operará temporalmente de manera remota”, indicó.

La oficina diplomática también detalló que los trámites consulares quedan suspendidos temporalmente por la reubicación física de la representación mexicana.

“Por la reubicación física de la Embajada, los trámites consulares presenciales se encuentran temporalmente suspendidos”, agregó.

Para casos de asistencia, la Embajada habilitó el número telefónico +98 912 122 4463 y el correo consularesirn@sre.gob.mx.

Finalmente, recomendó a las personas mexicanas acudir al consulado mexicano más cercano en el exterior para realizar trámites presenciales.

VAN MÁS DE MIL EVACUADOS

Durante “la mañanera” de este 10 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que mil 9 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente por vía terrestre a países con vuelos comerciales disponibles, en medio del conflicto que sostienen Estados Unidos e Israel con Irán.

“Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Por otro lado, Sheinbaum descartó que hasta ahora se registre la llegada de ciudadanos iraníes a México como refugiados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en Irán operará temporalmente en Azerbaiyán, y que el resto de sedes diplomáticas de la zona siguen funcionando en alerta permanente para ofrecer asistencia.

Hasta ahora no se han reportado personas mexicanas con lesiones por el conflicto en Medio Oriente.

