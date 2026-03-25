¡Que no se te pase!: Aún puedes inscribirte al 8K Por Ellas en Saltillo

A unos días de su anuncio, el llamado sigue abierto: el Gobierno Municipal invita a la comunidad a no dejar pasar la oportunidad de registrarse en el 8K Por Ellas, que se realizará este domingo 29 de marzo como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. La carrera está pensada como un espacio de convivencia en el que pueden participar familias completas, ya sea corriendo, trotando o caminando. Además de la activación física, el evento busca promover la solidaridad entre la ciudadanía.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), señaló que se invita a las y los asistentes a portar una prenda morada y llevar artículos de higiene personal. Quienes participen con este donativo recibirán una pulsera que les permitirá entrar en una rifa con distintos premios. Los productos recolectados serán destinados a las brigadas que realiza el Instituto, con el objetivo de apoyar directamente a mujeres en situación vulnerable en distintos sectores de la ciudad.

El 8K Por Ellas cuenta con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el Instituto Municipal de la Juventud y el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública. El registro es completamente gratuito y continúa disponible. Las personas interesadas pueden inscribirse vía telefónica al 844-415-28-15, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, o bien a través del formulario en línea habilitado por los organizadores. Autoridades reiteraron la invitación a sumarse a esta actividad, cuyo cupo aún está abierto, por lo que hicieron un llamado a asegurar lugar con anticipación y ser parte de esta jornada.

Publicidad

Temas

Carreras

Localizaciones

Saltillo

