Mundial 2026 en Cinépolis: 17 partidos en vivo en salas de México

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Fútbol
/ 25 marzo 2026
    Mundial 2026 en Cinépolis: 17 partidos en vivo en salas de México
    Cinépolis proyectará 17 partidos del Mundial 2026 en México, incluidos los tres encuentros del Tri en fase de grupos, para llevar la Copa del Mundo a la pantalla grande. FOTO: GÉMINI/VANGUARDIA MX

La cadena de cines confirmó qué partidos de la Copa del Mundo 2026 proyectará en México, con los tres encuentros de la Selección Mexicana en Fase de Grupos y otros 14 duelos internacionales en pantalla grande

Cinépolis ya definió parte de su cartelera para el Mundial 2026 en México. La cadena anunció que proyectará 17 partidos de la fase de grupos en sus salas, incluidos los tres compromisos de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, Corea del Sur y el rival que surja del repechaje UEFA D. La cobertura llegará a más de 3 mil salas del país y que algunos juegos podrán verse también en formato Macro XE.

Para la afición mexicana, la noticia cobra fuerza porque el debut del Tri en la Copa del Mundo, programado para el 11 de junio, sí forma parte del calendario confirmado por la cadena.

También aparecen en la programación otros partidos atractivos de selecciones como Brasil, Argentina, Inglaterra, España, Uruguay, Colombia y Portugal, lo que amplía la oferta para quienes quieran seguir el torneo fuera del estadio o de casa.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-vs-portugal-seleccion-lusa-llega-a-cancun-previo-al-duelo-en-el-estadio-banorte-PH19690492

Estos son los partidos que Cinépolis pasará del Mundial 2026, todos con horario del centro de México

México vs. Sudáfrica, el 11 de junio a las 13:00; Estados Unidos vs. Paraguay, el 12 de junio a las 19:00; Brasil vs. Marruecos, el 13 de junio a las 16:00; Países Bajos vs. Japón, el 14 de junio a las 14:00; Argentina vs. Argelia, el 16 de junio a las 19:00; Inglaterra vs. Croacia, el 17 de junio a las 14:00; México vs. Corea del Sur, el 18 de junio a las 19:00; Brasil vs. Haití, el 19 de junio a las 19:00.

Países Bajos vs. UEFA B, el 20 de junio a las 11:00; España vs. Arabia Saudita, el 21 de junio a las 10:00; Noruega vs. Senegal, el 22 de junio a las 18:00; Colombia vs. Repechaje FIFA, el 23 de junio a las 20:00; Repechaje UEFA D vs. México, el 24 de junio a las 19:00; Ecuador vs. Alemania, el 25 de junio a las 14:00.

Uruguay vs. España, el 26 de junio a las 18:00; Panamá vs. Inglaterra, el 27 de junio a las 15:00; y Colombia vs. Portugal, el 27 de junio a las 17:30.

Por ahora, lo confirmado corresponde a esos 17 encuentros de la fase inicial, por lo que no hay anuncio oficial, al menos en las fuentes revisadas, sobre partidos de eliminación directa o una posible expansión de la cartelera conforme avance el torneo.

El plan de Cinépolis apunta a convertir al Mundial 2026 en una experiencia masiva en cines de México, justo en un torneo que tendrá al país como una de las tres sedes.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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