¿Qué pasó en Ring Royale 2026? El escándalo de Alfredo Adame, Marcela Mistral y Alberto del Río

Ring Royale 2026 convirtió a Monterrey en uno de los focos del entretenimiento deportivo en México durante este domingo. La velada, celebrada en la Arena Monterrey, mezcló boxeo amateur, figuras virales y rivalidades mediáticas en una cartelera que atrajo miles de asistentes y que tuvo como protagonistas a Alfredo Adame, Marcela Mistral y Alberto del Río “El Patrón”. Uno de los momentos más comentados de la noche fue la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Aunque Trejo mandó al suelo al conductor en los primeros instantes, Adame reaccionó y conectó el golpe definitivo para ganar por nocaut técnico en el primer round, exactamente al minuto 2:59. El cierre del combate también dio de qué hablar, ya que ambos se saludaron en el ring tras una rivalidad mediática de años.

TE PUEDE INTERESAR: América recupera el rumbo en el Estadio Ciudad de los Deportes: crónica y análisis del triunfo 2-0 sobre Mazatlán FC En la otra pelea estelar, Marcela Mistral se quedó con la victoria por decisión unánime ante Karely Ruiz. El combate fue uno de los más esperados por la historia pública entre ambas figuras y terminó consolidando a “La Musa” como una de las grandes ganadoras de la función, luego de imponerse en las tarjetas tras tres asaltos.

Otro de los duelos que levantó al público fue el de Aldo de Nigris ante Nicola Porcella. El regiomontano se llevó el triunfo por nocaut técnico en el segundo round, al minuto 2:17, después de mandar a la lona al peruano con un izquierdazo. También destacó la victoria de Bull Terrier sobre Abelito por decisión unánime, en una pelea que llamó la atención por la diferencia física entre ambos competidores.

Sin embargo, el episodio más caótico de Ring Royale 2026 llegó con Alberto del Río contra Chuy Almada. Almada sorprendió al exluchador y se llevó la victoria cuando el réferi detuvo la pelea en el segundo round, al minuto 1:27. Después del resultado, se desató una bronca sobre el ring con intervención de gente del equipo de Del Río, lo que provocó abucheos del público y convirtió ese combate en el momento más escandaloso de toda la función.

La cartelera también dejó otras victorias relevantes: Ronny abrió la noche con triunfo por decisión unánime, 30-27, sobre Yoiker, mientras que La Kyliezz y Georgiana ganaron en la modalidad de boxeo en parejas ante Alexis Mvgler y Velvetine. Con nocauts, decisiones en tarjetas, polémica y momentos virales, Ring Royale 2026 cumplió con su promesa de espectáculo y dejó una función de alto ruido mediático en Monterrey. Resultados principales de Ring Royale 2026: Ronny venció a Yoiker; La Kyliezz y Georgiana derrotaron a Alexis Mvgler y Velvetine; Chuy Almada venció a Alberto del Río; Bull Terrier superó a Abelito; Aldo de Nigris derrotó a Nicola Porcella; Alfredo Adame venció a Carlos Trejo; y Marcela Mistral derrotó a Karely Ruiz.

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