Hay tiro entre Alfredo Adame y Carlos Trejo... Ring Royale logró la ‘pelea del siglo’ (video)

Durante la proyección de los videos promocionales, el llamado “cazafantasmas” lanzó una advertencia directa contra el actor y conductor, con un mensaje que encendió los ánimos: “ Despídete de tu familia porque no vas a volver ”. La frase generó incomodidad entre los asistentes y avivó la tensión en el escenario.

La conferencia de prensa de Ring Royale , organizada por Poncho de Nigris , tenía como objetivo presentar a las figuras que protagonizarán las peleas del evento. Sin embargo, la atención se centró rápidamente en el choque entre Alfredo Adame y Carlos Trejo , quienes arrastran una rivalidad de años que ha escalado en redes sociales y medios.

El ambiente se tornó aún más ríspido cuando Trejo lanzó miradas desafiantes hacia Adame, provocando que este último se levantara de su asiento con aparente intención de confrontarlo. La intervención del equipo de seguridad y del propio organizador evitó que la situación pasara a los golpes.

AMENAZAS, INSULTOS Y MOMENTO VIRAL

La confrontación no se limitó a miradas y advertencias. Entre gritos, insultos y gestos hostiles, Carlos Trejo lanzó expresiones ofensivas, mientras el público y los conductores intentaban calmar la situación para continuar con la conferencia.

Aunque por momentos pareció que los ánimos se enfriaban, el intercambio de palabras volvió a intensificarse, generando uno de los momentos más comentados en redes sociales en las últimas horas. Videos del incidente se viralizaron rápidamente, alimentando la expectativa alrededor del combate.

El pleito entre estos dos dejó una emoción profunda en redes sociales, donde los fans dejaron comentarios como: “Mínimo estará más interesante que las del Canelo”, “Carloco bien loquillo” y “pobre de mi tío Adame, creo se lo van a madr*$#”, se lee en la sección de comentarios de los videos virales.

RING ROYALE: FECHA, PRECIOS Y CARTELERA

El evento Ring Royale se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, y reunirá a diversas celebridades que se enfrentarán en el ring como parte de un espectáculo deportivo y mediático.

De acuerdo con los organizadores, los boletos tienen precios que van desde los 377 pesos hasta los 4,563 pesos, dependiendo de la zona.

PRECIOS

· VIP – 4,563 pesos

· Ring Side – 4,197 pesos

· Diamante – 3,703 pesos

· Retráctil Oro – 2,636 pesos

· Barrera Platino – 1,883 pesos

· Preferente Oro – 729 pesos

· Balcón – 377 pesos

CARTELERA

· Alfredo Adame vs Carlos Trejo

· Karely Ruiz vs Marcela Mistral

· Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

· Alberto del Río ‘El Patrón’ vs Chuy Almada

· Aczino vs Azuky

· Abelito vs. Bull Terrie

La expectativa en torno al combate sigue creciendo ante esta vieja rivalidad que por fin llegará a los golpes este 15 de marzo.