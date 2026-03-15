América recupera el rumbo en el Estadio Ciudad de los Deportes: crónica y análisis del triunfo 2-0 sobre Mazatlán FC

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 15 marzo 2026
    América recupera el rumbo en el Estadio Ciudad de los Deportes: crónica y análisis del triunfo 2-0 sobre Mazatlán FC
    América venció 2-0 a Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes y tomó impulso en la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX con goles clave de sus refuerzos brasileños. FOTO: MEXSPORT

Las Águilas derrotaron 2-0 a Mazatlán este domingo, cortaron su mala racha en casa y recuperaron terreno en la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX

América derrotó 2-0 a Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo correspondiente al Clausura 2026 que le permitió al equipo de André Jardine reencontrarse con la victoria en casa después de 36 días.

El conjunto azulcrema necesitaba responder ante su afición y lo hizo con un triunfo que también le devolvió oxígeno en la pelea por los puestos de liguilla.

El partido comenzó con intensidad para el cuadro capitalino. Apenas al minuto 6, el América tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el manchón penal tras una acción revisada en el VAR, pero Brian Rodríguez no pudo vencer al arquero Ricardo Rodríguez, quien adivinó el cobro y mantuvo el cero.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO | Daniel Suárez y Ross Chastain se pelean en NASCAR Las Vegas: ¿qué pasó y cómo quedó el mexicano?

Mazatlán también generó peligro en el arranque, incluyendo un tiro libre de Yoel Bárcenas y una llegada clara de Facundo Almada, aunque no logró capitalizar sus opciones.

Cuando parecía que la primera mitad terminaría sin goles, apareció la conexión brasileña de las Águilas. Brian Rodríguez filtró un balón para Raphael Veiga, quien definió cruzado para poner el 1-0 antes del descanso.

Esa anotación cambió el panorama del encuentro y le dio al América la tranquilidad que había buscado desde el arranque frente a un Mazatlán que resistía con buenas intervenciones de su guardameta.

En el complemento, los Cañoneros intentaron reaccionar y tuvieron una opción con Mauro Zaleta, pero el remate se fue por un costado.

América mantuvo la iniciativa y terminó sentenciando el compromiso al minuto 80, cuando Vinicius Lima culminó una jugada a balón parado con un derechazo pegado al poste izquierdo. El tanto significó además el primer gol del brasileño con la camiseta azulcrema.

Más allá del resultado, el triunfo representa un golpe anímico importante para el América. Con estos tres puntos, las Águilas llegaron a 17 unidades y subieron al séptimo puesto de la tabla, mientras que Mazatlán se quedó en la zona baja con 10 puntos.

El equipo capitalino llega fortalecido para encarar su serie ante Philadelphia en la Concacaf Champions Cup y posteriormente el Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Club América
Liga MX
Mazatlán FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Logro. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio resultó la vencedora de las categorías principales.

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
Señalan que las herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral.

TEPJF impulsa mediación y conciliación para contener disputas políticas

Desde 2020, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), se hizo presente en la frontera que comparten Chiapas y Guatemala.

El control del CJNG en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala
La Presidenta afirmó que existe consenso para presentar su “Plan B”.

Tras frenarle la reforma, Sheinbaum saca el Plan B y dice que ya amarró a sus aliados
Estados Unidos cierra su agencia consular en Santa Cruz, tras la captura de Marset

Estados Unidos acredita la captura de Marset en Belice a ‘El Escudo de las Américas’
La operación militar se ha convertido en un elemento arriesgado para los intereses políticos de Trump y los republicanos a ocho meses de las elecciones de medio mandato.

El impacto económico en EU del ataque a Irán: un bumerán para Trump en año electoral
El presidente Donald Trump no ha logrado encontrar una explicación convincente de por qué inició la guerra, ni de cómo la terminará, para una población preocupada por las muertes de estadounidenses en el conflicto.

A dos semanas de la guerra con Irán, Trump busca asegurar el estrecho de Ormuz