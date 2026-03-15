América recupera el rumbo en el Estadio Ciudad de los Deportes: crónica y análisis del triunfo 2-0 sobre Mazatlán FC

América derrotó 2-0 a Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo correspondiente al Clausura 2026 que le permitió al equipo de André Jardine reencontrarse con la victoria en casa después de 36 días. El conjunto azulcrema necesitaba responder ante su afición y lo hizo con un triunfo que también le devolvió oxígeno en la pelea por los puestos de liguilla. El partido comenzó con intensidad para el cuadro capitalino. Apenas al minuto 6, el América tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el manchón penal tras una acción revisada en el VAR, pero Brian Rodríguez no pudo vencer al arquero Ricardo Rodríguez, quien adivinó el cobro y mantuvo el cero. TE PUEDE INTERESAR: VIDEO | Daniel Suárez y Ross Chastain se pelean en NASCAR Las Vegas: ¿qué pasó y cómo quedó el mexicano?

Mazatlán también generó peligro en el arranque, incluyendo un tiro libre de Yoel Bárcenas y una llegada clara de Facundo Almada, aunque no logró capitalizar sus opciones. Cuando parecía que la primera mitad terminaría sin goles, apareció la conexión brasileña de las Águilas. Brian Rodríguez filtró un balón para Raphael Veiga, quien definió cruzado para poner el 1-0 antes del descanso. Esa anotación cambió el panorama del encuentro y le dio al América la tranquilidad que había buscado desde el arranque frente a un Mazatlán que resistía con buenas intervenciones de su guardameta. En el complemento, los Cañoneros intentaron reaccionar y tuvieron una opción con Mauro Zaleta, pero el remate se fue por un costado. América mantuvo la iniciativa y terminó sentenciando el compromiso al minuto 80, cuando Vinicius Lima culminó una jugada a balón parado con un derechazo pegado al poste izquierdo. El tanto significó además el primer gol del brasileño con la camiseta azulcrema.

Más allá del resultado, el triunfo representa un golpe anímico importante para el América. Con estos tres puntos, las Águilas llegaron a 17 unidades y subieron al séptimo puesto de la tabla, mientras que Mazatlán se quedó en la zona baja con 10 puntos. El equipo capitalino llega fortalecido para encarar su serie ante Philadelphia en la Concacaf Champions Cup y posteriormente el Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria.

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