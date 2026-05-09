Christian Villanueva y Oscar Colás impulsan triunfo de Saraperos sobre Dorados

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    Christian Villanueva y Oscar Colás impulsan triunfo de Saraperos sobre Dorados
    Oscar Colás conectó dos cuadrangulares y fue una de las figuras ofensivas de la Nave Verde. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saraperos de Saltillo reaccionó tras la derrota del viernes y venció 13-4 a Dorados de Chihuahua en el Estadio Monumental, apoyado en una ofensiva de largo alcance y una sólida apertura de Zach Mort

Después de sufrir en el arranque de la serie, Saraperos de Saltillo encontró respuesta inmediata y derrotó 13-4 a Dorados de Chihuahua en el segundo juego disputado en el Estadio Monumental, resultado con el que la Nave Verde empató la confrontación dentro de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La ofensiva saltillense apareció desde el primer inning y respaldó una sólida apertura de Zach Mort, quien lanzó cinco entradas sin permitir carrera para encaminar el triunfo de Saltillo.

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Saraperos tomó ventaja apenas en la apertura del encuentro. Cole Roederer abrió con sencillo y, tras pasaporte a Thairo Estrada, Christian Villanueva conectó cuadrangular de tres carreras entre los jardines izquierdo y central para colocar el 3-0. Más adelante, Oscar Colás produjo una más con imparable y Fernando Villegas agregó otra carrera para ampliar la diferencia a 5-0.

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La presión ofensiva continuó en la cuarta entrada. Drew Stankiewicz abrió el inning con jonrón solitario y posteriormente Colás castigó de nuevo con cuadrangular de dos anotaciones por el jardín derecho, llevando la pizarra hasta 8-0.

Saltillo no bajó el ritmo y en la quinta entrada volvió a fabricar daño. Ramón Ríos y Oscar Campos ligaron imparables, Drew Stankiewicz produjo una carrera con sencillo y un lanzamiento descontrolado permitió otra anotación para el 10-0 parcial.

Mientras la ofensiva hacía su trabajo, Zach Mort mantuvo controlado al lineup de Chihuahua. El abridor de Saraperos trabajó cinco entradas completas en las que limitó el daño rival y ayudó a que la Nave Verde tomara confianza tras los problemas mostrados un día antes.

Dorados logró reaccionar en la sexta baja con cuadrangular de dos carreras de Mark Contreras, pero Saraperos respondió otra vez en la séptima. Christian Villanueva produjo con elevado de sacrificio y Oscar Colás pegó su segundo jonrón de la noche, ahora de dos carreras, para colocar el 13-2.

En la novena entrada, Chihuahua anotó un par más con sencillos productores de Carlos Muñoz y rodado de Joel Flores, aunque el relevo de Saltillo evitó mayores complicaciones para sellar el triunfo 13-4.

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Christian Villanueva encabezó la ofensiva con cuadrangular de tres carreras y producción constante, mientras que Oscar Colás tuvo una noche destacada con dos jonrones y varias impulsadas. Drew Stankiewicz también aportó con jonrón y carrera producida, en un encuentro donde Saraperos mostró una cara distinta respecto al primer juego de la serie.

Con este resultado, la Nave Verde evitó perder de manera anticipada la serie y buscará quedarse con el compromiso en el tercer duelo programado nuevamente en Chihuahua.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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