$!¿Quién es el deportista que inspiró a Messi para darlo todo en este Mundial 2026?

El encuentro disputado en el Kansas City Stadium dejó una versión dominante del capitán argentino, quien mostró su calidad, liderazgo y vigencia en una etapa de su carrera donde cada partido tiene un significado distinto.

El astro argentino Lionel Messi volvió a escribir una página especial en su historia con la Selección Argentina . A sus 38 años, el delantero apareció en el escenario mundialista con una actuación brillante al marcar los tres goles del triunfo 3-0 ante Argelia , en el debut del equipo campeón del mundo dentro del Grupo J del Mundial 2026 .

Después del compromiso, Messi habló con la prensa y reconoció que atravesó momentos emocionales antes del encuentro. Su celebración entre lágrimas tras marcar el primer gol generó sorpresa entre los aficionados, quienes buscaron conocer el motivo detrás de esa reacción.

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, explicó el futbolista argentino sin entrar en detalles sobre la situación personal que atravesó.

LAS LÁGRIMAS DE MESSI Y EL VALOR DE SU FAMILIA

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando su excompañero en la Albiceleste, Juan Pablo Sorín, lo entrevistó en la zona mixta y le preguntó sobre el significado de esa emoción después de anotar.

El exjugador destacó la importancia de la familia y del grupo que acompaña a Messi en esta nueva aventura mundialista. El delantero coincidió y aseguró que el respaldo de sus seres queridos ha sido fundamental para mantenerse enfocado.

“Sí, sí... La verdad que por la familia más que nada. Porque siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas”, señaló el astro argentino.

Messi también destacó el papel de sus compañeros y explicó que el grupo actual de la selección representa una fuente constante de apoyo. Para el atacante, el vínculo construido con el plantel ha sido clave para disfrutar sus últimos años como futbolista profesional.

La imagen de Messi emocionado rápidamente recorrió el mundo, mostrando una faceta más humana de un jugador acostumbrado a ser analizado únicamente desde sus números y títulos.

RAFAEL NADAL, EL REFERENTE QUE MOTIVA A MESSI

Más allá del resultado y los récords, Messi sorprendió al revelar quién es el deportista que actualmente funciona como inspiración en esta etapa de su carrera. El elegido fue el tenista español Rafael Nadal, una figura reconocida por su mentalidad competitiva y disciplina.

El argentino explicó que se siente identificado con la manera en la que Nadal afronta cada desafío, especialmente por su obsesión por entregar el máximo rendimiento cuando las condiciones se lo permiten.

“Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo”, confesó Messi.

La comparación no es casual. Tanto Messi como Nadal construyeron carreras marcadas por la constancia, la exigencia personal y la capacidad de mantenerse en la élite durante muchos años.

El delantero argentino también habló sobre su presente y aseguró que todo lo conseguido supera incluso sus propios sueños de infancia.

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa, he llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal”, expresó después del partido.

MESSI ALCANZA NUEVAS MARCAS EN LOS MUNDIALES

El triplete ante Argelia también permitió que Messi alcanzara cifras históricas dentro de la competencia internacional. El atacante igualó a Miroslav Klose con 16 goles como uno de los máximos anotadores en la historia de los Mundiales.

Aunque reconoció la importancia del registro, el argentino restó peso a las estadísticas individuales y puso el foco en el rendimiento colectivo.

“Es un honor estar ahí, por lo que significa estar al lado de Klose, Ronaldo, Mbappé, pero al final es estadística y nada más”, declaró.

La lista de grandes goleadores también incluye nombres como Ronaldo Nazário y Kylian Mbappé, quien continúa acercándose con 14 goles mundialistas tras su participación con Francia.

El partido contra Argelia tuvo momentos complicados. Messi tuvo un gol anulado al inicio del encuentro y el conjunto africano también sufrió la invalidación de una anotación. Sin embargo, Argentina logró imponer su jerarquía en la segunda mitad.

“Sabía que iba a ser difícil. Fue un partido complicado, pero estuvimos bien parados cuando no teníamos la pelota”, analizó el capitán.

ARGENTINA ARRANCA CON FUERZA EN EL MUNDIAL 2026

La victoria representó un inicio importante para Argentina, que consiguió el primer triunfo de una selección sudamericana en el torneo después de varios resultados adversos de otros equipos de la región.

Con este resultado, Messi llegó a los 120 goles con Argentina en su partido número 200 defendiendo la camiseta nacional, una cifra que refleja una trayectoria histórica.

El campeón vigente volverá a la actividad ante Austria en el Dallas Stadium, antes de cerrar la fase de grupos frente a Jordania.

Mientras el tiempo avanza para una leyenda que se acerca al cierre de su etapa profesional, Messi continúa encontrando motivos para competir. Esta vez, la inspiración llegó desde otra disciplina: la mentalidad incansable de Rafael Nadal.

NADAL RESPONDE A MESSI

Las palabras de Lionel Messi sobre Rafael Nadal generaron un impacto inmediato y no tardaron en llegar hasta el propio ex tenista, que respondió públicamente al crack de la selección argentina, que reveló que lo tiene como una de sus inspiraciones tras su debut en la Copa del Mundo 2026.

“Gracias Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial”, escribió el español en una historia en Instagram junto al video de las declaraciones del astro rosarino, quien había revelado que está siguiendo la serie documental dedicada a la trayectoria de Nadal.

El intercambio entre dos de las mayores leyendas deportivas de las últimas décadas se produjo después del debut de Argentina frente a Argelia en el Mundial. Luego del encuentro y los tres goles que sellaron el triunfo del conjunto nacional, Messi expresó su interés en la serie sobre el mallorquín y explicó por qué se siente reflejado en su historia.