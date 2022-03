¿Quién ganó en el movimiento de Tyrek Hill de los Chiefs a los los Dolphins?

La parte del año “sin chiste” de la de la NFL parece que nos tiene igual de vinculados que cuando estábamos esperando el juego del domingo por la noche. En esta ocasión calificaremos uno de los movimientos más sonados en los últimos momentos. Los Kansas City Chiefs cambiaron a su receptor estrella Tyreek Hill a los Miami Dolphins.

¿Cuáles fueron las condiciones del trato?

Los Dolphins obtienen a Hill a cambio de cinco selecciones del draft:

• Primera selección en 2022 (No. 29 en general)

• Una segunda de 2022 (No. 50 en general)

• Una cuarta de 2022

• Una cuarta 2023

• Una sexta 2023

¿Por qué se realizo este movimiento?

Para los Chiefs, probablemente se reduce a la poca capacidad de recursos económicos con los que contaba para ser competitivos y sobre lo que Hill vale en los próximos 2 o 3 años.

Hill estaba entrando en el último año de su contrato y debía una extensión. Los Chiefs sabían lo que buscaba Hill y tenían que tomar una decisión sobre si estaban dispuestos a pagarlo. Si eso no era así, tenían dos opciones. Una hubiera sido que Hill jugara el último año de su contrato. La segunda es que se decide cambiarlo. Eligieron la segunda.

Los Chiefs están en el lugar en el que todos los equipos quieren estar. Han ganado mas de 12 juegos cada temporada con la dupla de Patrick Mahomes y Andy Reid. Han llegado al menos al Campeonato de la AFC en las últimas cuatro temporadas. Han estado en el Super Bowl dos veces y lo ganaron una vez. Su objetivo es el éxito sostenido durante un largo período de tiempo. Mahomes cumplirá 27 años en septiembre. Y claro que buscan ser contendientes año tras año y alzar el Trofeo Lombardi la mayor frecuencia posible.

Para que esto suceda van a tener que averiguar dónde van a sacar los recursos. La temporada baja pasada, modificaron por completo la línea ofensiva y le pagaron al guardia Joe Thuney $16 millones por año. Muy pronto, tendrán que pagarle al tackle izquierdo Orlando Brown Jr. más de $20 millones por año.

Al canjear a Hill, los Chiefs liberaron $20.4 millones en el tope salarial. Ese es dinero que pueden usar de inmediato o incluso es dinero que pueden transferir a la próxima temporada. También anotaron cinco selecciones de draft, incluidas dos selecciones en los primeros 50 lugares de este año. Kansas City ahora buscará renovarse, ya sea en la agencia libre, a través de otros intercambios o en el draft. No se puede hablar de que con esto existan garantías, pero hoy tienen recursos para moverse.

En cuanto a los Dolphins, obviamente querían continuar reforzando las armas en torno a Tua Tagovailoa. Miami firmó al tackle izquierdo Terron Armstead y luego dieron el campanazo con la firma de Hill. Como dato, durante las últimas cinco temporadas, las 6,037 yardas de Hill ocupan el tercer lugar entre los receptores abiertos, solo detrás de Davante Adams y DeAndre Hopkins. Y solo tiene 28 años. En el esquema correcto, no hay duda de que Hill cambia las reglas del juego. Es uno de los jugadores más explosivos de la NFL.

Pero aquí hay un riesgo definitivo. Los Dolphins no solo están renunciando a cinco selecciones, incluida una primera y una segunda, sino que también le están pagando a Hill lo máximo que tiene el mercado. Según analistas de la NFL Network, Hill obtiene esencialmente una extensión de tres años y $75 millones, lo que lo convierte en el receptor abierto mejor pagado de la NFL. Obtiene $52.5 millones totalmente garantizados al momento de la firma. Y un total de 72,2 millones de dólares quedarán totalmente garantizados el próximo año en el mes de marzo.

Todo esto es para un jugador con un pasado problemático fuera del campo. Hill cayó a la quinta ronda en el draft de 2016 después de haber sido arrestado por cargos de violencia doméstica. Luego, en 2019, Hill acordó mantenerse alejado de las prácticas de primavera de los Chiefs después de que una mujer identificada como su prometida lo acusara de golpear a su hijo de 3 años. La NFL dijo que con base en la evidencia que tenía en ese momento, no podía concluir que Hill violó la política de conducta personal, por lo que no fue suspendido y regresó al equipo en ese verano.

Los Dolphins confían en algunas cosas aquí. Uno, que Hill no tendrá más problemas fuera del campo. Dos, que será tan efectivo en su ofensiva como lo fue en la ofensiva de los Chiefs. Y tres, que podrán construir el resto de sus necesidades, a pesar de tener escasez de selecciones en el draft.

¿Entonces quién ganó?

Calificación Chiefs: 8

Hay que ser claros: reemplazar lo que hace Hill es prácticamente imposible. Este jugador extiende el campo horizontal y verticalmente. Pone un constante estrés a cualquier defensa. Es el tipo que mantiene despiertos a los coordinadores defensivos opuestos por la noche. Y ha sido increíblemente productivo con los Chiefs.

Habiendo dicho eso, Kansas City todavía tiene a Mahomes y Reid. Todavía tienen una de las mejores líneas ofensivas de la NFL. Y todavía tienen a Travis Kelce. También tienen seis selecciones en las primeras tres rondas del draft, incluidas dos selecciones de primera ronda y tres selecciones entre los 50 primeros. No hay garantías de que encontrarán un receptor abierto No. 1 con esas selecciones. Pero si lo hacen, le pagarán a ese tipo una fracción de lo que gana Hill.

La línea de tiempo para los Chiefs es diferente a la de la mayoría de los equipos. Este no es un equipo como los Green Bay Packers que necesita hacer todo lo posible para ganar el Super Bowl en los próximos dos años porque tienen un viejo mariscal de campo en Rodgers. Los Chiefs quieren ganar el Super Bowl la próxima temporada y lo más probable es que estén entre los que se mencionen para hacerlo. Pero también necesitan tomar decisiones basadas en lograr un éxito sostenido durante los próximos siete u ocho años (al menos). Este movimiento les da capital de draft y espacio de capitalización. Esas cosas se suman a la flexibilidad de la lista.

¿Los Chiefs van a encontrar un jugador que reemplace a Hill? No. ¿Pueden encontrar piezas que todavía los tengan posicionados para ser una ofensiva de los cinco primeros? Absolutamente. Reid tiene un historial muy bueno en términos de saber cuándo es el momento adecuado para separarse de un jugador. Y los Chiefs no van a regalar a Hill. Están tomando una decisión razonable en términos de asignación de recursos. Si los Chiefs tuvieran que jugar un partido mañana, serían más fáciles de defender. Pero veamos cómo se ve esto en septiembre.

De nuevo, no le quitaré nada a la enorme calidad de Hill. Es una pesadilla cuando lo enfrentas y tiene un talento único. Pero no tengo ningún problema con la decisión que tomaron los Chiefs aquí y todavía los veo como contendientes legítimos del Super Bowl en el 2023 (y en los años venideros).

Y como postre, uno de los principales contendientes por el titulo en la AFC son los Bills de Buffalo y pues con unos Dolphins bien armados y competitivos le beneficia indirectamente a los Chiefs, quienes tendrán bastante competencia en su misma división.

Calificación Dolphins: 6

Sé que varios van a estar molestos con esta calificación, pero esta transacción parece un riesgo innecesario para Miami. Entiendo la necesidad de rodear a Tagovailoa de talento para ayudarlo a triunfar. Pero podrían haber apuntado a otro receptor abierto a través de la agencia libre, intercambios o el draft. No es que el armario esté vacío. Ya cuentan con Jaylen Waddle, DeVante Parker y Mike Gesicki. No digo que esos jugadores sean Hill, no lo son, pero son lo suficiente para tener una buena evaluación de Tagovailoa. Y Miami podía seguir agregando talento ofensivo en el draft.

Ahora, los Dolphins no solo están renunciando a un valioso capital de draft, sino que también le están pagando a Hill como el más “top” del mercado. Esto es mucho dinero para un jugador con problemas importantes en su pasado. Si los Dolphins quisieran agregar un receptor abierto titular, ¿no habría tenido más sentido elegir a alguien como Amari Cooper o Robert Woods? Sabemos que no habrían ofrecido la misma ventaja, pero habrían ofrecido mucho menos riesgo.

Tal vez funcione. Tagovailoa podría dar un salto como el de Josh Allen en su tercera temporada, y Mike McDaniel podría idear formas para que Hill tenga su mejor temporada hasta el momento. Pero contar con Hill para que sea el mismo tipo que era con Reid y Mahomes parece un gran riesgo. ¿No deberían los Dolphins preguntarse por qué una franquicia que ha ganado tanto como cualquier otra en los últimos años no se siente cómoda invirtiendo en Hill? Dado el dinero y la compensación, si la producción de Hill no iguala la de Kansas City, este intercambio será una pérdida para los Dolphins.

Simplemente es un riesgo que yo no hubiese estado dispuesto a correr si fuera Miami.

Nos vemos en el próximo análisis semanal de la NFL.

Luis Sánchez, es un analista de la NFL que escribe para Vanguardia.