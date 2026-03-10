Alertan contingencia ambiental en la Ciudad de México, el 10 de marzo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
A causa de un fenómeno anticiclónico, medidores han registrado altas concentraciones de ozono en la CDMX
Para los turistas o viajeros que desean ir a la Ciudad de México, se debe destacar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) reportó contingencia ambiental fase I en la capital mexicana, este 10 de marzo.
No se había emitido una alerta de contingencia desde mediados de febrero. Se estima que el mismo tipo de fenómeno ambiental, siendo este un sistema anticiclónico, ha afectado a la capital, pero en la fecha actual se intensificó y causó los altos índices de ozono.
El 10 de marzo, las autoridades correspondientes alertaron sobre la existencia de grandes acumulaciones de ozono en el valle de México; el registro fue tomado en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
MEDIDAS DE CONTINGENCIA AMBIENTAL FASE 1
Dentro de las medidas de seguridad, para mitigar los contaminantes en el aire y evitar problemas de salud en los habitantes, se aplica la estrategia contra la contingencia ambiental ‘doble no circula’. Por igual, las autoridades le piden a los ciudadanos evitar actividades al aire libre, entre las 13 y 19 horas.
TE PUEDE INTERESAR: 39 localidades de Veracruz y Tabasco son afectadas por derrame de hidrocarburos
Se aplicará para el miércoles 11 de marzo. Los automóviles con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4, así como vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 y todos los vehículos con verificación 2, no podrán circular en un horario de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.