Alertan contingencia ambiental en la Ciudad de México, el 10 de marzo

Para los turistas o viajeros que desean ir a la Ciudad de México, se debe destacar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) reportó contingencia ambiental fase I en la capital mexicana, este 10 de marzo.

No se había emitido una alerta de contingencia desde mediados de febrero. Se estima que el mismo tipo de fenómeno ambiental, siendo este un sistema anticiclónico, ha afectado a la capital, pero en la fecha actual se intensificó y causó los altos índices de ozono.

El 10 de marzo, las autoridades correspondientes alertaron sobre la existencia de grandes acumulaciones de ozono en el valle de México; el registro fue tomado en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.