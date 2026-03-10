Alertan contingencia ambiental en la Ciudad de México, el 10 de marzo

México
/ 10 marzo 2026
    Alertan contingencia ambiental en la Ciudad de México, el 10 de marzo
    Para los turistas o viajeros que irán pronto a la CDMX, la CAMe alertó ‘contingencia ambiental’ por ozono Cuarto oscuro | Galo Cañas Rodríguez

A causa de un fenómeno anticiclónico, medidores han registrado altas concentraciones de ozono en la CDMX

Para los turistas o viajeros que desean ir a la Ciudad de México, se debe destacar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) reportó contingencia ambiental fase I en la capital mexicana, este 10 de marzo.

No se había emitido una alerta de contingencia desde mediados de febrero. Se estima que el mismo tipo de fenómeno ambiental, siendo este un sistema anticiclónico, ha afectado a la capital, pero en la fecha actual se intensificó y causó los altos índices de ozono.

El 10 de marzo, las autoridades correspondientes alertaron sobre la existencia de grandes acumulaciones de ozono en el valle de México; el registro fue tomado en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

MEDIDAS DE CONTINGENCIA AMBIENTAL FASE 1

Dentro de las medidas de seguridad, para mitigar los contaminantes en el aire y evitar problemas de salud en los habitantes, se aplica la estrategia contra la contingencia ambiental ‘doble no circula’. Por igual, las autoridades le piden a los ciudadanos evitar actividades al aire libre, entre las 13 y 19 horas.

TE PUEDE INTERESAR: 39 localidades de Veracruz y Tabasco son afectadas por derrame de hidrocarburos

Se aplicará para el miércoles 11 de marzo. Los automóviles con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4, así como vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 y todos los vehículos con verificación 2, no podrán circular en un horario de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

Andrés "Iscariote" Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

