Tras el abatimiento de ‘El Mencho’, Sheinbaum activa estrategia en 61 municipios con obras y programas

TAPALPA, JAL.- A dos semanas del abatimiento de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, en Tapalpa, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a 61 municipios del país con mayor incidencia delictiva para poner en marcha una estrategia orientada a reforzar la seguridad mediante programas sociales, educativos y obras de infraestructura enfocadas en atender las causas de la violencia.

El plan contempla la participación de autoridades federales, estatales y municipales, con acciones como construcción de preparatorias, creación de centros deportivos y culturales, mejora del alumbrado público, programas sociales y proyectos de infraestructura urbana dirigidos principalmente a jóvenes y a la recomposición del tejido social.

TE PUEDE INTERESAR: Retrocede México cinco lugares en Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa

De acuerdo con Raúl Armando Quintero Martínez, director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), en la estrategia participan 17 dependencias federales y se destinarán recursos extraordinarios adicionales a programas ya existentes, los cuales serán evaluados hacia finales de 2026.

“Se busca no sólo disminuir los delitos, sino también la percepción de inseguridad mediante la recomposición del tejido social”, explicó el funcionario, al señalar que el enfoque se centrará en intervenciones integrales en las localidades consideradas prioritarias.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden inicio de juicio oral de exalcalde de Tequila acusado de nexos con el CJNG

Alcaldes que participaron en el encuentro respaldaron la estrategia federal y reportaron avances en sus municipios. El presidente municipal de General Escobedo, Andrés Mijes, indicó que su administración ha destinado cerca de 4 mil millones de pesos a seguridad pública, con énfasis en fortalecer una policía cercana a la ciudadanía.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, afirmó que en su municipio se registró una reducción de 37% en la incidencia delictiva, incluidos homicidios, y sostuvo que colaborarán con cualquier propuesta federal que contribuya a disminuir la violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Morena adelanta su carrera por 2027; ‘Yo no participo en esos detalles’: CSP

Desde Acapulco, la alcaldesa Abelina López Rodríguez aseguró que los niveles de violencia han disminuido de manera significativa con la coordinación entre autoridades federales y estatales, y subrayó que la seguridad debe abordarse desde múltiples factores y no sólo mediante acciones policiales.

En Tijuana, el edil Ismael Burgueño Ruiz señaló que la violencia ha bajado cerca de 40% y refirió que la reunión permitió revisar el fortalecimiento y el cumplimiento de la estrategia. También acudió Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, quien era edil del territorio y fue asesinado en noviembre del año pasado.