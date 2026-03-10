Inician EU y Corea del Sur un gran ejercicio militar mientras Trump libra una guerra en Medio Oriente

SEÚL- Estados Unidos comenzó el lunes un gran ejercicio militar con Corea del Sur con miles de soldados, mientras también libra una guerra en escalada en Oriente Medio. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que unos 18,000 soldados surcoreanos participarán en el ejercicio Escudo de Libertad, que dura hasta el 19 de marzo. Las Fuerzas de Estados Unidos en Corea no han confirmado la cantidad de soldados estadounidenses que participan en el entrenamiento en Corea del Sur. TE PUEDE INTERESAR: La hermana de Kim Jong Un hace su primera aparición pública desde que su sobrina fue nombrada sucesora en lugar de ella El ejercicio combinado de los aliados se produce en medio de especulaciones de medios surcoreanos de que Washington está reubicando algunos activos desde Corea del Sur para apoyar los combates contra Irán. Las Fuerzas de Estados Unidos en Corea señalaron la semana pasada que no harían comentarios sobre movimientos específicos de activos militares por razones de seguridad. Funcionarios surcoreanos también declinaron comentar los reportes de que algunos sistemas antimisiles Patriot de Estados Unidos y otros equipos estaban siendo trasladados a Oriente Medio, pero afirmaron que no habría un impacto significativo en la postura de defensa combinada de los aliados. Las maniobras Escudo de Libertad podrían provocar una respuesta irritada de Corea del Norte, que desde hace tiempo describe los ejercicios conjuntos de los aliados como ensayos de invasión y los ha utilizado como argumento para intensificar sus propias demostraciones militares y pruebas de armas. Los aliados sostienen que los simulacros son de naturaleza defensiva. Corea del Norte ha suspendido todo diálogo significativo con Washington y Seúl tras el colapso en 2019 de una cumbre entre el líder Kim Jong Un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato. Las tensiones aumentaron en los últimos años, ya que Kim aprovechó la invasión de Ucrania por parte de Rusia como una oportunidad para acelerar el desarrollo de su arsenal nuclear e incrementar su capacidad de presión al alinearse militarmente con Moscú, que ha recibido miles de soldados norcoreanos y grandes envíos de armas para ayudar a alimentar su esfuerzo bélico. Los ejercicios de los aliados se realizan después de una importante conferencia política en Pyongyang el mes pasado, donde Kim confirmó su visión de línea dura de Seúl como “enemigo”, pero dejó la puerta abierta a conversaciones con Washington, al pedir a Estados Unidos que abandone su exigencia de desnuclearización de Corea del Norte como condición previa para el diálogo.

Escudo de Libertad es uno de dos ejercicios anuales de “puesto de mando” que realizan los aliados; el otro es Ulchi Escudo de Libertad, que se lleva a cabo en agosto. Los simulacros son en gran medida simulados por computadora y están diseñados para poner a prueba las capacidades operativas conjuntas de los aliados, incorporando a la vez escenarios de guerra y desafíos de seguridad en evolución. Como es habitual, el ejercicio de marzo irá acompañado de un programa de entrenamiento sobre el terreno llamado Escudo de Guerrero, aunque el número de ejercicios de campo se ha reducido a 22, frente a los 51 del año pasado. Aunque los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur afirman que los ejercicios sobre el terreno a menudo se distribuyen a lo largo del año, hay especulaciones de que los aliados buscan moderar los simulacros de primavera para crear condiciones para el diálogo con Corea del Norte. El presidente progresista surcoreano Lee Jae Myung ha manifestado su deseo de recurrir a la diplomacia, y algunos de sus principales funcionarios han expresado la esperanza de que la visita prevista de Trump a China a finales de marzo o en abril pueda, posiblemente, crear una apertura con Pyongyang. HERMANA DE KIM JONG UN CRITICA LAS MANIOBRAS MILITARES DE EU Y SURCOREA La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un criticó a Estados Unidos y Corea del Sur por seguir adelante con sus maniobras militares conjuntas anuales en un momento peligroso para la seguridad global y advirtió que cualquier desafío a la seguridad del Norte traería “terribles consecuencias”. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump reducirá su papel en la disuasión de Corea del Norte La declaración de Kim Yo Jong se conoció el martes, al día siguiente de que los aliados iniciaran su ejercicio Escudo de Libertad, de 11 días, en el que participan miles de soldados, mientras Washington también libra una guerra en escalada en Oriente Medio. Sin referirse directamente a la guerra con Irán, Kim sostuvo que las maniobras entre Estados Unidos y Corea del Sur socavan la estabilidad regional en un momento en que la estructura de seguridad global “se está derrumbando rápidamente y estallan guerras en distintas partes del mundo debido a los actos temerarios de escandalosos forajidos internacionales”.

Escudo de Libertad es uno de los dos ejercicios anuales de puesto de mando que realizan los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur. Estas maniobras, en gran medida simuladas por computadora, están diseñadas para poner a prueba las capacidades operativas conjuntas de los aliados, incorporando a la vez escenarios de guerra y desafíos de seguridad en evolución. Como es habitual, Escudo de Libertad irá acompañado de un programa de entrenamiento de campo, llamado Escudo de Guerrero. Al mencionar el programa nuclear en expansión del país, Kim Yo Jong afirmó que Corea del Norte seguirá reforzando su “poder destructivo” frente a lo que considera amenazas externas para “convencer constante y repetidamente a los enemigos de nuestra disuasión de guerra y de su carácter letal”. Corea del Norte ha descrito durante mucho tiempo los ejercicios conjuntos de los aliados como ensayos de invasión y a menudo los ha utilizado como pretexto para intensificar sus propias demostraciones militares o pruebas de armas. Los aliados aseguran que los ejercicios son de naturaleza defensiva. Mientras tanto, el presidente surcoreano Lee Jae Myung reconoció que “algunas armas antidefensa” podrían ser reubicadas por Estados Unidos, pero señaló que esos movimientos no socavarían gravemente las defensas contra Corea del Norte. Sus comentarios se produjeron después de especulaciones en medios de comunicación de que Estados Unidos estaba trasladando algunos sistemas de defensa antimisiles Patriot y otros equipos desde Corea del Sur para apoyar operaciones en Oriente Medio. “Nuestro gobierno ha manifestado su oposición a esos movimientos, pero también es una realidad innegable que no podemos controlar plenamente la situación de acuerdo con nuestros deseos”, indicó Lee en una reunión del gobierno. El Ministerio norcoreano de Exteriores describió la semana pasada los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como un “acto ilegal de agresión” llevado a cabo bajo el pretexto de una “paz falsa”. En medio de un congelamiento diplomático de años con Washington y Seúl, Kim Jong Un ha enmarcado cada vez más su política exterior en torno a la idea de una nueva Guerra Fría, profundizando los lazos con Moscú y Beijing, mientras presenta a Pyongyang como parte de un frente unido contra Washington. Pyongyang y Teherán estuvieron entre los pocos gobiernos que respaldaron la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, y ambos han sido acusados de suministrar a Rusia equipo militar.

