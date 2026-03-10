En NY, FBI encuentra residuos de explosivos tras acusar a dos hombres por bombas

Las autoridades federales dijeron que encontraron residuos explosivos en una unidad de almacenamiento de Pensilvania como parte de una investigación sobre dos hombres acusados de llevar bombas caseras a una protesta frente a la casa del alcalde de la ciudad de Nueva York.

Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19, dijeron a los investigadores tras sus arrestos el sábado que se inspiraron en el grupo Estado Islámico, según funcionarios de las fuerzas del orden y la denuncia penal. Los hombres viven en los suburbios de Filadelfia y viajaron juntos a la ciudad de Nueva York para llevar a cabo el ataque, dijeron las autoridades.

Durante la noche del lunes, técnicos en bombas del FBI llevaron a cabo detonaciones controladas de los residuos explosivos hallados en una instalación de almacenamiento público en Langhorne, Pensilvania, cerca de donde vive la familia de Balat, según publicaciones en redes sociales.

La explosión resultó en “varios estruendos fuertes”, indicó el martes el Departamento de Policía de Middletown Township, y agregó que no había ninguna amenaza para los residentes. El FBI informó el lunes que había realizado múltiples registros en relación con la investigación.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt el martes calificó el lanzamiento de los artefactos de “totalmente nefasto” y prometió que los fiscales no descansarán hasta que los responsables sean llevados a justicia.

Aún se desconoce mucho sobre los motivos, la planificación y la relación entre los dos jóvenes acusados de llevar a cabo el ataque.

Los documentos judiciales muestran que el padre de Emir Balat, Selahattin Balat, es originario de Turquía, a quien se le concedió asilo en Estados Unidos en 1998 y más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense. En una declaración de bancarrota de 2009, describió su ocupación como pintor y dijo que tenía tres hijos.

Emir Balat es un estudiante de último año en la escuela secundaria Neshaminy. Un portavoz de la escuela indicó que se inscribió en un programa virtual en septiembre y que desde entonces no había asistido a clases presenciales.

El abogado de Balat, Mehdi Essmidi, apuntó que su cliente tenía “cosas complicadas” en su vida personal, sin dar más detalles. Aclaró que no creía que los dos jóvenes se conocieran desde hacía mucho tiempo.

Kayumi, por su parte, es de Newtown, a unos 6,5 kilómetros (unas 4 millas) al norte de Langhorne. Se graduó en 2024 de la escuela secundaria Council Rock High School North, según un portavoz de la escuela.

Su abogado no habló durante una audiencia judicial el lunes y declinó hacer comentarios cuando fue contactado por The Associated Press.

Fiscales, policías y funcionarios del FBI afirman que Balat y Kayumi condujeron a la ciudad de Nueva York el sábado y se unieron a una multitud de contramanifestantes en una pequeña concentración antimusulmana organizada por el nacionalista cristiano de extrema derecha Jake Lang.

Periodistas fotografiaron a Balat lanzando un artefacto, humeante y con una mecha encendida, que luego se determinó que contenía el explosivo TATP. El objeto, que también contenía tuercas y tornillos, se apagó por sí solo sin herir a nadie.

Luego, Balat dejó caer un segundo objeto cerca de algunos agentes de policía e intentó huir, pero fue derribado y arrestado, según la denuncia judicial.

Balat y Kayumi permanecían detenidos sin derecho a fianza tras una comparecencia judicial, acusados de cargos que incluyen intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y usar un arma de destrucción masiva. No se les exigió declararse culpables o inocentes.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, indicó el lunes que no había indicios de que el ataque estuviera relacionado con la guerra en curso en Irán.

Después de que Balat fue arrestado, policías le preguntaron si pretendía lograr algo parecido al atentado del Maratón de Boston de 2013, que mató a tres personas.

“No, aún más grande”, respondió Balat, según la denuncia penal.