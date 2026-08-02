Liga Femenil BBVA: América Femenil inicia la defensa del título ante Santos Laguna en Torreón

La espera terminó para América Femenil. Las campeonas de la Liga Femenil BBVA iniciarán este lunes su participación en el torneo Apertura 2026 con una visita al Estadio Corona para enfrentar a Santos Laguna, en el partido que pondrá en marcha el camino de las azulcremas en busca de un nuevo campeonato. El equipo dirigido por Ángel Villacampa llega a la Jornada 1 con la etiqueta de vigente monarca y después de un ciclo exitoso en el que sumó varios trofeos. Durante el último año, las capitalinas conquistaron el Clausura 2026, la Concacaf W Champions Cup y el Campeón de Campeonas de la temporada 2025-26, consolidándose como uno de los proyectos más sólidos del futbol femenil mexicano.

Su más reciente celebración ocurrió hace apenas unos días. América se impuso a Tigres Femenil en una definición por penales por marcador de 4-3 para quedarse con el Campeón de Campeonas, resultado que le permitió cerrar la campaña anterior con otro título en sus vitrinas.

Para el nuevo torneo, las azulcremas realizaron algunos ajustes en su plantel. Entre las incorporaciones destacan Karol Bernal, procedente de Rayadas, así como Jaidy Gutiérrez y Celeste Espino. Sin embargo, dos de esas refuerzos no podrán estar disponibles en el arranque del certamen debido a compromisos internacionales relacionados con los Juegos Centroamericanos. Uno de los cambios más importantes para América se encuentra en la portería. La salida de Sandra Paños, quien continuará su carrera con el San Diego Wave, marca el cierre de una etapa importante para la institución. Ante ese escenario, Itzel Velasco aparece como la principal candidata para asumir la titularidad bajo los tres postes desde el inicio del campeonato. Mientras América busca mantener la regularidad que lo ha llevado a pelear por títulos de manera constante, Santos Laguna encara una realidad distinta. El conjunto lagunero comienza una nueva etapa después de una campaña complicada y con una renovación significativa en varias áreas del proyecto deportivo. La directiva respaldó el trabajo del entrenador Jhonathan Lazcano y apostó por reforzar la plantilla con la llegada de futbolistas como Laveni Vaka, Sarina Villa, Gineva López, Karen de León y Ariatna Dorantes. La intención es construir una base más competitiva que permita al equipo mejorar sus resultados y acercarse a los puestos protagonistas del torneo.

El reto para las Guerreras no será sencillo. Su primer examen será precisamente ante el equipo que llega como campeón vigente y que buscará iniciar el Apertura 2026 con una victoria. El encuentro se disputará este lunes 3 de agosto a las 19:06 horas en el Estadio Corona de Torreón y podrá seguirse a través de la plataforma Fox One. Ambos equipos comenzarán una nueva historia en el torneo, aunque con objetivos muy diferentes desde la primera jornada.