Rayados va con todo por Diego Luna: prepara millonaria oferta para convencer al Real Salt Lake

La operación apunta a convertirse en una de las más importantes del próximo mercado de fichajes. De acuerdo con reportes surgidos en Estados Unidos, Monterrey estaría dispuesto a pagar alrededor de 8 millones de dólares por el traspaso de Luna , además de ofrecerle un contrato con un salario que rondaría los 3 millones de dólares por temporada .

Rayados de Monterrey ha puesto la mira en Diego Luna como una de sus prioridades para reforzar la plantilla de cara al Apertura 2026 . El mediocampista del Real Salt Lake es considerado una pieza ideal para el proyecto encabezado por Matías Almeyda , quien busca construir un equipo protagonista desde su primer torneo al frente del conjunto regiomontano.

No obstante, el fichaje aún está lejos de concretarse. Real Salt Lake rechazó la primera propuesta de Rayados, al considerar que el futbolista es una de las piezas más valiosas de su proyecto deportivo. Ante este escenario, la directiva albiazul tendría que mejorar tanto la oferta económica como las condiciones de la negociación para acercarse a un acuerdo.

El interés de Monterrey responde al crecimiento que ha mostrado Diego Luna, quien con apenas 22 años se ha consolidado como uno de los jugadores más talentosos de la MLS. Su capacidad para generar juego, romper líneas, desequilibrar en el uno contra uno y aparecer en los últimos metros lo convierten en un futbolista con las características que busca Almeyda para potenciar el funcionamiento ofensivo del equipo.

Uno de los aspectos que más peso tendría en la negociación es el económico. La propuesta salarial de Rayados colocaría a Luna entre los futbolistas mejor pagados de la Liga MX, un incentivo importante para convencer al mexicoamericano de dar el salto al fútbol mexicano si las conversaciones avanzan favorablemente.

Desde la directiva del Real Salt Lake consideran que el mediocampista representa un activo estratégico tanto por su presente como por su proyección. Por ello, el club estadounidense no tiene intención de facilitar su salida y solo aceptaría negociar si recibe una oferta que refleje el valor de mercado del jugador.

Otro punto que convierte a Luna en un objetivo especialmente atractivo para Monterrey es que cuenta con doble nacionalidad, por lo que no ocuparía plaza de extranjero en la plantilla. Ese detalle permitiría a Rayados conservar margen para incorporar futbolistas internacionales en futuras ventanas de transferencias.