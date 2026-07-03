El Trionda, balón tecnológico que deja fuera a Croacia y desata una nueva polémica en el Mundial 2026

La acción generó indignación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados croatas, quienes consideraban válido el tanto de Josko Gvardiol . Sin embargo, el VAR y el árbitro Espen Eskås respaldaron la decisión luego de que el sistema detectara un imperceptible roce de cabeza de Igor Mantanovic sobre el balón antes de que este llegara a Mario Palasic , quien quedó en posición de fuera de juego .

La tecnología del balón conectado volvió a colocarse en el centro de la conversación durante la Copa del Mundo 2026 , luego de protagonizar una de las decisiones más controvertidas del torneo. Gracias a este sistema, el gol del empate de Croacia en los últimos instantes del partido frente a Portugal fue anulado , una determinación que terminó por sellar la victoria portuguesa 2-1 y su clasificación a los octavos de final.

La FIFA defendió la resolución y explicó que el balón oficial del torneo está equipado con sensores de alta precisión capaces de detectar cualquier contacto, incluso aquellos imposibles de identificar a simple vista o mediante las repeticiones televisivas.

¿CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGIA DEL BALÓN CONECTADO?

El balón oficial ”Trionda”, desarrollado por Adidas, incorpora una Unidad de Medición Inercial (IMU) que registra información 500 veces por segundo (500 Hz). Este sensor analiza la aceleración, trayectoria y movimientos del balón en tres dimensiones, permitiendo identificar con exactitud el instante en que un futbolista lo toca.

Toda esa información se combina con el sistema de cámaras instaladas en el estadio, cuyos datos son enviados en tiempo real a la sala del VAR para facilitar decisiones relacionadas con fueras de juego, manos, penales y otras acciones determinantes.

Durante la revisión de la jugada, el árbitro observó un gráfico conocido como ”latido del balón”, donde apareció un pico que indicaba el momento exacto en que Mantanovic rozó el esférico, un detalle suficiente para invalidar el gol.

El profesor Manos Tentzeris, especialista de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Computación de Georgia Tech, explicó que la precisión del sistema alcanza 99.99%, permitiendo conocer con enorme exactitud tanto la ubicación del balón como la posición de los jugadores, incluso detalles mínimos como la punta de un zapato, factor que puede definir un fuera de juego.

ESTA TECNOLOGÍA YA HABÍA SIDO PROTAGONISTA

No es la primera ocasión en que el balón conectado influye de manera decisiva en un gran torneo. La FIFA ya lo utilizó en el Mundial de Qatar 2022, mientras que la Eurocopa 2024 también recurrió a esta innovación.

Uno de los casos más recordados ocurrió durante el duelo entre Alemania y Dinamarca, cuando los sensores detectaron una mano de Joachim Andersen dentro del área. Tras la revisión del VAR se concedió un penal que Kai Havertz convirtió para encaminar el triunfo alemán 2-0.

La tecnología fue sometida a pruebas entre 2020 y 2022, además de utilizarse previamente en competiciones como la Copa Árabe y el Mundial de Clubes, antes de consolidarse como una de las principales herramientas arbitrales del fútbol internacional.