    El Real Madrid confirmó la salida de Xabi Alonso como director técnico luego de la derrota frente al Barcelona en la Final de la Supercopa de España. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso como director técnico tras la derrota ante el Barcelona en la Supercopa de España

La derrota ante el Barcelona en la Final de la Supercopa de España marcó el cierre de la etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. El club comunicó oficialmente su salida pocas horas después del encuentro, señalando que la decisión fue consensuada entre ambas partes.

Desde la directiva se subrayó que no existió ruptura ni conflicto interno, sino una evaluación conjunta del momento deportivo. El resultado en la final fue determinante para acelerar un desenlace que ya se analizaba en la interna del club.

El anuncio generó reacciones inmediatas entre la afición y el entorno futbolístico, al tratarse de una figura con profundo arraigo en la historia reciente del madridismo, tanto dentro como fuera del campo.

UN ADIÓS MARCADO POR EL RESPETO

En su comunicado, el Real Madrid reconoció la trayectoria de Xabi Alonso y lo calificó como una leyenda del club, así como un fiel representante de los valores institucionales. La entidad destacó su compromiso, profesionalismo y liderazgo durante los meses que estuvo al frente del equipo.

El club blanco enfatizó que la relación con el estratega español se mantiene en términos cordiales, reiterando que el respeto mutuo fue clave para alcanzar un acuerdo sin tensiones. La institución dejó claro que las puertas del club permanecerán abiertas para Alonso.

Asimismo, el mensaje oficial subrayó que el exmediocampista siempre contará con el cariño y la admiración de la afición, recordando su legado como jugador y su breve, pero significativa, etapa como entrenador.

EL FUTURO DE XABI ALONSO Y DEL REAL MADRID

Al cierre del comunicado, el club de Chamartín deseó el mayor de los éxitos a Xabi Alonso en sus futuros proyectos profesionales, agradeciendo el trabajo realizado y la dedicación mostrada durante su gestión técnica.

Por ahora, el Real Madrid se enfoca en definir el rumbo inmediato del equipo, con la prioridad de recomponer el proyecto deportivo tras el golpe sufrido en la Supercopa. La directiva analizará opciones para mantener la competitividad en las competencias restantes.

En cuanto a Alonso, su salida no cierra la puerta a un eventual regreso en el futuro. Su perfil y trayectoria lo mantienen como una figura respetada dentro del club y del fútbol europeo.

DATOS CURIOSOS SOBRE XABI ALONSO Y EL REAL MADRID

• Xabi Alonso es considerado una leyenda del club como jugador

• La salida se dio por mutuo acuerdo, sin conflicto público

• El Real Madrid mantiene una política de respeto institucional

• El club reiteró que el Bernabéu seguirá siendo su casa

En conclusión, el Real Madrid puso fin a la etapa de Xabi Alonso como entrenador tras la derrota ante el Barcelona, en una decisión marcada por el respeto, el reconocimiento y la continuidad de los valores históricos que unen al club con una de sus figuras más emblemáticas.

