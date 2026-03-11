Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1

A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos en las instalaciones para inhibir la operación de servicios irregulares de transporte. De acuerdo con las autoridades, estas acciones se realizan en el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por el Grupo Aeroportuario Marina, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas usuarias “en estricto apego a la legalidad”. TE PUEDE INTERESAR: CAMe mantiene Fase 1 por contingencia ambiental en la CDMX y Edomex: Cuál es el ‘Hoy no circula’ Hasta donde se ha informado, estas medidas comenzarán a partir del día 12 de marzo y permanecerán hasta nuevo aviso. Pese a que el comunicado no lo especifica, se ha aclarado que el motivo principal es restringir el servicio de taxis de plataformas tanto en la llegada como en la salida de las instalaciones.

TAXIS PROCEDEN AL BLOQUEO DE LA TERMINAL 1 DEL AICM Al poco tiempo de que se emitió el comunicado, taxistas de diversas empresas permisionarias del aeropuerto protagonizaron un bloqueo en la zona de abordaje de la Terminal 1, exigiendo que taxis de aplicación dejen de operar en las instalaciones. La protesta desencadenó una serie de afectaciones a los usuarios, quienes han tenido que terminar de trasladarse a pie para tomar un taxi. De momento, el representante de las 11 empresas, Ignacio Ramírez, indicó que el bloqueo cesará una vez que se haya establecido una mesa de trabajo con las autoridades federales.

Personal de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) se encuentran resguardando la zona y brindan apoyo para trasladar en patrullas a usuarios del AICM afectados. UBER GANÓ EN 2025 AMPARO PARA OPERAR EN AEROPUERTOS En octubre de 2025, Uber ganó un amparo que reafirma el derecho de los conductores a dejar y recoger usuarios en todos los aeropuertos de México. Por lo que, la Jueza Decimotercera de Distrito en materia administrativa ordenó a la Guardia Nacional cumplir con la suspensión definitiva respecto al juicio de amparo 1202/2025, promovido por Uber el año pasado.

La determinación judicial señala que "las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos"; con esto, los conductores de Uber deberán poder ejercer sus derechos al libre tránsito y al empleo utilizando la plataforma sin ser objeto de multas y confiscaciones de su medio de trabajo. En caso contrario, la Guardia Nacional podría ser sancionada por no respetar la suspensión definitiva, tal y como establece el artículo 262 de la Ley de Amparo.

