Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 marzo 2026
    Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
    A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos. ESPECIAL

Taxistas de empresas permisionarias del AICM iniciaron un bloqueo en la zona de abordaje de la Terminal 1, exigiendo que taxis de aplicación dejen de operar en las instalaciones

A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos en las instalaciones para inhibir la operación de servicios irregulares de transporte.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones se realizan en el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por el Grupo Aeroportuario Marina, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas usuarias “en estricto apego a la legalidad”.

TE PUEDE INTERESAR: CAMe mantiene Fase 1 por contingencia ambiental en la CDMX y Edomex: Cuál es el ‘Hoy no circula’

Hasta donde se ha informado, estas medidas comenzarán a partir del día 12 de marzo y permanecerán hasta nuevo aviso.

Pese a que el comunicado no lo especifica, se ha aclarado que el motivo principal es restringir el servicio de taxis de plataformas tanto en la llegada como en la salida de las instalaciones.

TAXIS PROCEDEN AL BLOQUEO DE LA TERMINAL 1 DEL AICM

Al poco tiempo de que se emitió el comunicado, taxistas de diversas empresas permisionarias del aeropuerto protagonizaron un bloqueo en la zona de abordaje de la Terminal 1, exigiendo que taxis de aplicación dejen de operar en las instalaciones.

La protesta desencadenó una serie de afectaciones a los usuarios, quienes han tenido que terminar de trasladarse a pie para tomar un taxi.

De momento, el representante de las 11 empresas, Ignacio Ramírez, indicó que el bloqueo cesará una vez que se haya establecido una mesa de trabajo con las autoridades federales.

Personal de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) se encuentran resguardando la zona y brindan apoyo para trasladar en patrullas a usuarios del AICM afectados.

UBER GANÓ EN 2025 AMPARO PARA OPERAR EN AEROPUERTOS

En octubre de 2025, Uber ganó un amparo que reafirma el derecho de los conductores a dejar y recoger usuarios en todos los aeropuertos de México.

Por lo que, la Jueza Decimotercera de Distrito en materia administrativa ordenó a la Guardia Nacional cumplir con la suspensión definitiva respecto al juicio de amparo 1202/2025, promovido por Uber el año pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Qué se sabe sobre el asesinato de la perrita Moni, presuntamente a manos de Flor ‘N’, mujer de la tercera edad

La determinación judicial señala que “las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”; con esto, los conductores de Uber deberán poder ejercer sus derechos al libre tránsito y al empleo utilizando la plataforma sin ser objeto de multas y confiscaciones de su medio de trabajo.

En caso contrario, la Guardia Nacional podría ser sancionada por no respetar la suspensión definitiva, tal y como establece el artículo 262 de la Ley de Amparo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apps
taxistas
aeropuertos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Guardia Nacional
AICM

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T
true

El bicho militar de Trump contra los cárteles y México