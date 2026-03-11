Incrementa 4% precio de la vivienda en México

/ 11 marzo 2026
    Incrementa 4% precio de la vivienda en México
    En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda. UNSPLASH

En febrero de 2026 el costo promedio alcanzó los 31 mil 600 pesos por metro cuadrado, de acuerdo con el último análisis de Banorte

El precio de la vivienda en México registró en febrero pasado un incremento de cuatro por ciento respecto al mismo mes, pero de 2025, arroja un informe de Banorte con el Indicador de Precios de Vivienda (Inbaprevi).

De acuerdo con el reporte, el costo promedio en el País alcanzó 31 mil 600 pesos por metro cuadrado durante el segundo mes de 2026.

El documento señala que el indicador refleja una “tendencia general al alza” en el mercado inmobiliario mexicano.

La medición de Banorte, que se construye con la recopilación automatizada de datos, sigue el comportamiento mensual y anual del precio de vivienda y además analiza las diferencias entre los 15 estados que se analizan y tipos de propiedades.

Por ejemplo, en la Ciudad de México se registró el precio más alto del País, según la última medición, tras un alza interanual de 2.7 por ciento. En contraste, Tamaulipas tuvo el precio más bajo, sin embargo tuvo un alza interanual de 10.6 por ciento.

Guanajuato, Puebla e Hidalgo tuvieron, por su parte, el crecimiento mensual más alto, con 0.9 por ciento; en tanto, Baja California y Sonora tuvieron la caída más pronunciada, –0.3 por ciento.

Por otro lado, en materia de composición del mercado, las casas representan un 51.5 por ciento de la oferta y los departamentos un 48.5 por ciento. La vivienda nueva concentra el 50.6 por ciento de las propiedades disponibles.

