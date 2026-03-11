Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán

Ante unos mercados mundiales nerviosos y unas cifras en las encuestas a la baja desde que inició la guerra contra Irán, el presidente Donald Trump ha pasado de pedir una “rendición incondicional” a mostrarse dispuesto a aceptar un desenlace en el que la República Islámica cambie a un ayatolá de línea dura por otro.

Los cambiantes comentarios del presidente republicano y de sus principales asesores aumentan la precariedad del conflicto, que ya lleva 12 días, afecta a casi todos los rincones de Oriente Medio y provoca sacudidas económicas en todo el mundo. Como ninguna de las partes cede, la guerra avanza ahora por un camino impredecible, en el que aún no está claro un final creíble.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los periodistas el martes que depende de Trump “si es el comienzo, la mitad o el final” de la guerra. En un discurso pronunciado el lunes en una reunión de republicanos de la Cámara de Representantes, el mandatario pasó de calificar la guerra como una “incursión a corto plazo” que podría terminar pronto a proclamar: “no hemos ganado lo suficiente”.

La vacilación ha alimentado las críticas de quienes sostienen que Trump carece de un objetivo claro. El senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, dijo a los periodistas: “No tenían un plan. No tienen un calendario. Y por eso, no tienen una estrategia de salida”.

UNA META EN CONSTANTE CAMBIO

Desde que ordenó el bombardeo sobre Irán, Trump ha cambiado continuamente sus plazos y objetivos para su guerra contra la República Islámica, una retórica cruzada que ha generado más preguntas que respuestas.

En los últimos días, el presidente republicano ha exigido la “rendición incondicional” de los líderes de Irán, al tiempo que ha sugerido que ya logró su objetivo de diezmar al ejército iraní.

Al mismo tiempo, su equipo ha intentado tranquilizar a los nerviosos estadounidenses asegurando que este no será un conflicto largo y prolongado, aun cuando el presidente ha insistido en que no ha descartado la opción de desplegar tropas de Estados Unidos en tierra.

El Ejército de Estados Unidos afirma que casi ha destruido la marina iraní y ha logrado grandes avances para neutralizar la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones contra sus vecinos en toda la región. Y, sin embargo, el crucial estrecho de Ormuz, por el que, en un día típico, pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, sigue prácticamente cerrado al comercio, y los líderes iraníes no se han doblegado.

La Guardia Revolucionaria prometió que Irán no permitiría el paso de “ni un solo litro de petróleo” por esa vía marítima vital hasta que Estados Unidos detenga su campaña de bombardeos. Y Ali Larijani, el principal responsable de seguridad nacional de Irán, lanzó un mensaje de intimidación el martes después de que Trump hubiera amenazado con atacar a Irán “VEINTE VECES MÁS FUERTE” si Teherán detenía el flujo de petróleo a través del estrecho:

“La sacrificada nación de Irán no teme sus amenazas vacías”, escribió Larijani en X. “Ni siquiera quienes eran más grandes que usted pudieron eliminar a Irán. Tenga cuidado de no ser eliminado usted mismo”, sentenció.

CONVENCER A LOS ESTADOUNIDENSES

Trump no ha logrado persuadir del todo a los estadounidenses sobre la necesidad de una acción preventiva contra Irán y cómo encaja con su promesa de mantener a Estados Unidos fuera de las “guerras eternas” de las últimas dos décadas, a las que ha criticado por costar demasiado dinero y demasiadas vidas estadounidenses. Hasta ahora, 7 soldados de Estados Unidos han muerto y unos 140 han resultado heridos en las andanadas de represalia de Irán en toda la región.

Una de las razones que Trump ha ofrecido para justificar el inicio de la guerra es que tuvo el “presentimiento” de que Irán se estaba preparando para atacar a Estados Unidos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, matizó ligeramente esa postura al decir a los periodistas que el presidente “tuvo un presentimiento” que estaba “basado en hechos”.

Sin embargo, funcionarios del Pentágono, en sesiones informativas privadas, han dicho a asesores del Congreso que Estados Unidos no tiene información de inteligencia que indique que Irán estuviera planeando atacar preventivamente a Estados Unidos.

Encuestas recientes muestran que la decisión de Trump de atacar a Irán no se ha acompañado del efecto de “cerrar filas en torno a la bandera” que típicamente se ha producido al inicio de otras guerras recientes de Estados Unidos.

Cerca de la mitad de los votantes en encuestas de Quinnipiac y Fox News dijeron que la acción militar de Estados Unidos en Irán hace que Estados Unidos sea “menos seguro”, mientras que solo alrededor de 3 de cada 10 en ambas encuestas dijeron que hizo al país más seguro. En una encuesta de CNN se encontró que alrededor de la mitad de los adultos de Estados Unidos pensaba que la acción militar haría que Irán fuera “una amenaza mayor” para Estados Unidos, mientras que solo alrededor de 3 de cada 10 creía que reduciría el peligro.

En esa encuesta de CNN, cerca de 6 de cada 10 adultos de Estados Unidos dijeron que confiaban “poco” o “nada” en que Trump tomaría las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza de Estados Unidos en Irán.

Los aliados europeos actúan con cautela después de que el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, enfrentaran la ira de Trump, quien consideró que no lo apoyaban lo suficiente en su guerra elegida.

Pero incluso el canciller alemán Friedrich Merz, que ha apoyado ampliamente la campaña de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo el martes que “surgen más preguntas con cada día de guerra”.

“Sobre todo, nos preocupa que aparentemente no exista un plan conjunto sobre cómo se puede llevar esta guerra rápidamente a un final convincente”, afirmó.

Merz subrayó que “Alemania y Europa no tienen interés en una guerra interminable” ni en que se desintegre la integridad territorial de Irán.

DESVIAR LA ATENCIÓN POR EL BOMBARDEO A UNA ESCUELA

El presidente ha optado por desviar la responsabilidad por el bombardeo de una escuela de niñas en el sur de Irán el primer día del conflicto, un ataque en el que murieron al menos 165 personas.

El sábado, Trump culpó a Irán del ataque al afirmar que sus fuerzas de seguridad son “muy imprecisas” con las municiones.

El lunes, después de que el grupo de investigación Bellingcat publicara un video verificado que mostraba un misil de crucero Tomahawk de Estados Unidos impactando una instalación de la Guardia Revolucionaria cerca de la escuela y provocando la explosión, Trump volvió a insistir en que podría haber sido culpa de Irán, pero dijo que aceptaría lo que determinara una investigación en curso de Estados Unidos sobre el asunto.

El presidente afirmó erróneamente que Teherán tenía acceso a Tomahawks, un sistema de armas fabricado en Estados Unidos que solo está disponible para el país y unos pocos aliados cercanos.

A la pregunta de un reportero, Leavitt no respondió directamente por qué Trump aseguró falsamente que Irán tiene acceso al misil fabricado en Estados Unidos.

En cambio, respondió en parte que “el presidente tiene derecho a compartir sus opiniones con el público estadounidense”, al tiempo que señaló que “ha dicho que aceptará la conclusión de esa investigación”.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, representante demócrata por Nueva York, dijo a los periodistas que la afirmación de Trump “va más allá de lo absurdo”.

“De nuevo, dice lo que se le viene a la cabeza sin importar cuál sea la verdad”, afirmó. “Y todos sabemos que miente, pero en algo tan formidable como esto, es espantoso”.

El senador republicano de Dakota del Norte, Kevin Cramer, fue uno de los aliados de Trump que, con suavidad, defendieron la idea de que era importante que el gobierno de Trump aclarara qué ocurrió con la escuela.

Cramer dijo que el ejército debe “hacer todo lo que pueda para eliminar esos errores en el futuro”... “Pero tampoco se puede deshacer”, añadió.