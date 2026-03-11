Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro

El Gobierno de México, en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y empresarios gasolineros acordaron renovar, por seis meses más, el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

De acuerdo con lo que se ha compartido, el acuerdo fue suscrito originalmente el 15 de febrero de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo calificó como un convenio histórico para proteger la economía familiar, mediante un precio máximo voluntario para el combustible de mayor consumo en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Tiene México poder de negociación en la revisión del T-MEC: Marcelo Ebrard

PEMEX EN LA LISTA

Al salir de una reunión privada en Palacio Nacional, el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Víctor Rodríguez Padilla, explicó que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo alcanzado con el sector empresarial para estabilizar el precio de la gasolina magna.

“Igual, se renueva continuamente (para la magna)”, señaló al ser cuestionado sobre el tope del precio.

El funcionario enfatizó que la administración federal no está otorgando apoyos económicos directos para sostener el costo del combustible.