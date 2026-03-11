Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
El director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Víctor Rodríguez Padilla, explicó que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales
El Gobierno de México, en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y empresarios gasolineros acordaron renovar, por seis meses más, el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.
De acuerdo con lo que se ha compartido, el acuerdo fue suscrito originalmente el 15 de febrero de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo calificó como un convenio histórico para proteger la economía familiar, mediante un precio máximo voluntario para el combustible de mayor consumo en el país.
PEMEX EN LA LISTA
Al salir de una reunión privada en Palacio Nacional, el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Víctor Rodríguez Padilla, explicó que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo alcanzado con el sector empresarial para estabilizar el precio de la gasolina magna.
“Igual, se renueva continuamente (para la magna)”, señaló al ser cuestionado sobre el tope del precio.
El funcionario enfatizó que la administración federal no está otorgando apoyos económicos directos para sostener el costo del combustible.
“No son subsidios, no hay subsidios implícitos en la gasolina”, afirmó.
ACUERDO INCLUYE SOLO LA GASOLINA MAGNA
Rodríguez Padilla detalló que el acuerdo se limita a la gasolina magna debido a que concentra la mayor parte de las ventas en el país, mientras que establecer un límite para la gasolina premium —conocida como roja— no está contemplado por ahora.
“Porque es muy chiquito el mercado además el tipo del consumo son muy distintos”, indicó.
Sobre la posibilidad de aplicar medidas ante factores internacionales, como tensiones en Medio Oriente que puedan impactar en los precios energéticos, señaló que podrían revisarse aspectos del diseño de políticas públicas, aunque no directamente sobre el precio del combustible.
“Se podría hacer, sobre el diseño, pero no sobre la gasolina. Como ustedes saben la mayor cantidad de ventas es la magna”, agregó.