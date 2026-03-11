Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 marzo 2026
    Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
    Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo. VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

COMPARTIR

TEMAS


Gasolina

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PEMEX

El director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Víctor Rodríguez Padilla, explicó que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales

El Gobierno de México, en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y empresarios gasolineros acordaron renovar, por seis meses más, el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

De acuerdo con lo que se ha compartido, el acuerdo fue suscrito originalmente el 15 de febrero de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo calificó como un convenio histórico para proteger la economía familiar, mediante un precio máximo voluntario para el combustible de mayor consumo en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Tiene México poder de negociación en la revisión del T-MEC: Marcelo Ebrard

PEMEX EN LA LISTA

Al salir de una reunión privada en Palacio Nacional, el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Víctor Rodríguez Padilla, explicó que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo alcanzado con el sector empresarial para estabilizar el precio de la gasolina magna.

“Igual, se renueva continuamente (para la magna)”, señaló al ser cuestionado sobre el tope del precio.

El funcionario enfatizó que la administración federal no está otorgando apoyos económicos directos para sostener el costo del combustible.

“No son subsidios, no hay subsidios implícitos en la gasolina”, afirmó.

ACUERDO INCLUYE SOLO LA GASOLINA MAGNA

Rodríguez Padilla detalló que el acuerdo se limita a la gasolina magna debido a que concentra la mayor parte de las ventas en el país, mientras que establecer un límite para la gasolina premium —conocida como roja— no está contemplado por ahora.

“Porque es muy chiquito el mercado además el tipo del consumo son muy distintos”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada

Sobre la posibilidad de aplicar medidas ante factores internacionales, como tensiones en Medio Oriente que puedan impactar en los precios energéticos, señaló que podrían revisarse aspectos del diseño de políticas públicas, aunque no directamente sobre el precio del combustible.

“Se podría hacer, sobre el diseño, pero no sobre la gasolina. Como ustedes saben la mayor cantidad de ventas es la magna”, agregó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gasolina

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PEMEX

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos.

Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T
true

El bicho militar de Trump contra los cárteles y México