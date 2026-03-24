Repechaje del Mundial 2026... en 200 y 300 pesos, las entradas en Monterrey y Guadalajara

En recintos como el Estadio BBVA y el Estadio Akron , la venta de boletos avanza con lentitud. En la Sultana del Norte apenas se superaron las 15 mil entradas vendidas , lejos de las 25 mil proyectadas por los organizadores.

A unos meses de que México sea anfitrión de la Copa del Mundo , los primeros ensayos operativos ya están en marcha. El repechaje rumbo al Mundial 2026 se juega en estadios clave como el de Monterrey y Guadalajara, pero la respuesta del público ha sido menor a lo esperado.

La escena contrasta con la habitual euforia futbolera del país. Gradas parcialmente vacías en plazas reconocidas por su pasión reflejan un fenómeno atípico en la antesala de un evento de escala global.

UNA DEMANDA QUE NO TERMINA DE DESPEGAR

En Guadalajara, la tendencia no es distinta. Se reportan alrededor de 16 mil 800 boletos colocados, cifra que también queda por debajo de lo esperado. Esto ha obligado a ajustes logísticos, como la apertura parcial de los inmuebles.

En Monterrey, por ejemplo, solo se habilitó la parte baja del estadio, dejando cerrado el anillo superior a la espera de un repunte en la compra de última hora. La decisión responde a la necesidad de optimizar la operación ante una asistencia moderada.

Paradójicamente, mientras estos partidos avanzan con baja demanda, los paquetes premium y hospitalidades para el Mundial de junio ya se encuentran casi agotados, evidenciando una clara preferencia del público.

FACTORES DETRÁS DEL DESINTERÉS

El bajo interés no parece estar ligado al precio, sino a factores estructurales del consumo deportivo. Uno de los principales es la ausencia de selecciones con fuerte arraigo en México.

Los encuentros incluyen equipos como Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo, Surinam, Bolivia e Irak, combinados que no generan una conexión directa con el aficionado local. Sin la presencia de la Selección Mexicana o potencias históricas, el atractivo disminuye.

A esto se suma la presión económica. El aficionado promedio enfrenta una saturación de gastos derivados de seguir torneos como la Liga MX o competencias internacionales. En este contexto, muchos optan por reservar su presupuesto para el Mundial de verano.

PRECIOS ACCESIBLES QUE NO CONVENCEN

Uno de los aspectos más llamativos es que los boletos tienen precios considerablemente bajos. La FIFA fijó costos accesibles con la intención de incentivar la asistencia.

• Primera ronda: 200 pesos mexicanos

• Segunda ronda / finales: 300 pesos mexicanos

Estos precios se ubican por debajo de muchos eventos deportivos o incluso actividades recreativas comunes. Además, la compra se realiza sin sorteos ni cargos adicionales, lo que elimina barreras habituales.

Sin embargo, el bajo costo no ha sido suficiente para detonar la demanda. El fenómeno revela que el precio, aunque importante, no es el único factor que determina la asistencia en el fútbol moderno.

UNA ANTESALA DISCRETA PARA UN EVENTO GLOBAL

El repechaje funciona como una prueba logística de cara al Mundial 2026, donde México será una de las sedes principales. Aunque la operación avanza, la respuesta del público deja lecturas relevantes para los organizadores.

La diferencia entre la expectativa y la realidad en taquilla plantea preguntas sobre el comportamiento del aficionado, especialmente en eventos sin alto perfil mediático.

Aun así, los organizadores confían en que las decisiones de último momento incrementen la asistencia y den una mejor imagen en los estadios.