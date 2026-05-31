$!Resultados completos de la 21K Coahuila 2026: Kipkorir y Oropeza se llevan el triunfo

La edición 2026 de la 21K Coahuila volvió a convertir las calles de Saltillo en el punto de encuentro del atletismo nacional e internacional. Alrededor de 7 mil de corredores participaron en una de las pruebas más importantes del norte del país, donde el keniano Eliud Kipkorir se quedó con la victoria absoluta tras completar el recorrido en un tiempo de 1:07:09, de acuerdo con los resultados anunciados durante la ceremonia de premiación. La convocatoria de la 21K Coahuila volvió a reflejar el crecimiento del evento más allá de las fronteras estatales. La mayoría de los participantes inscritos provinieron de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Veracruz, Aguascalientes y Sonora, entre otras entidades. Además, la carrera reunió corredores de países como Estados Unidos, Kenia, España, Brasil, Colombia, Canadá, Argentina, Venezuela y Francia, consolidando a la competencia como uno de los encuentros atléticos con mayor proyección internacional en el norte de México.

La competencia masculina se definió en los kilómetros finales. Kipkorir y el parralense Tirzo Efraín Reséndez protagonizaron un duelo constante que mantuvo la expectativa entre los aficionados apostados a lo largo de la ruta. “Lo más complicado de la carrera es que empieza el calor. Sí sentí presión de Tirzo durante la carrera. Es muy diferente esta carrera por el apoyo de la gente en las calles; me gustó mucho el recibimiento en la meta”, comentó el ganador tras recibir el cheque de 60 mil pesos correspondiente al primer lugar.

Para Kipkorir, quien actualmente reside en el centro del país y ha participado anteriormente en esta competencia, el triunfo representa su primera victoria absoluta en la 21K Coahuila. Aunque no logró alcanzar al líder en los metros finales, Tirzo Reséndez firmó una actuación destacada al cruzar la meta en segundo lugar general con tiempo de 1:07:38, resultado que además lo convirtió en el primer coahuilense de la prueba.

El corredor originario de Parras de la Fuente reconoció que durante varios kilómetros mantuvo posibilidades de pelear por la victoria. “Íbamos los dos jalando. Por más que apretaba trataba de alcanzarlo, pero él ya venía muy fuerte. Seguimos trabajando para ganar y espero que ya no se tarde tanto en llegar ese primer lugar”, expresó. Reséndez dedicó el resultado a su familia, especialmente a su esposa, además de agradecer el respaldo de sus entrenadores Jorge Márquez y Rodolfo Gómez. El tercer puesto correspondió a Rodgers Ondati, campeón de la edición 2025, quien volvió a colocarse entre los mejores de la competencia y confirmó su regularidad dentro del medio maratón saltillense.

DOMINIO DE ESTEFANÍA OROPEZA En la rama femenil la jalisciense Estefanía Oropeza dominó prácticamente de principio a fin. Con registro de 1:16:13, la corredora tomó ventaja desde los primeros kilómetros y recorrió la ruta sin una rival que pudiera acercarse a disputarle el liderato. La atleta recordó que ya conocía la exigencia de la prueba, pues había participado dos años atrás, cuando finalizó en cuarto lugar.

“Tengo cinco años corriendo. Hace dos años vine y quedé en cuarto lugar. La última subida es lo más complicado, parece interminable, pero venía acompañada por mi familia. Esta carrera se la dedico a mi mamá, a mis hermanos y a mi equipo”, señaló. La primera coahuilense en cruzar la meta fue Fátima Alanís Miñarro, de Torreón, con tiempo de 1:17:09, mientras que Fernanda Solís Basaldúa se convirtió en la primera saltillense en concluir el recorrido.

SILLA DE RUEDAS Y CATEGORÍAS ADAPTADAS La modalidad de silla de ruedas volvió a tener como protagonista a Gonzalo Valdovinos González, quien registró 58 minutos y 40 segundos para conquistar nuevamente el primer lugar. “Conozco las calles y esa es una de las ventajas que tengo”, comentó el atleta, quien dedicó el triunfo a su familia.

En la rama femenil de silla de ruedas, la vencedora fue Jenny Aidé Hernández, originaria de Tlaxcala, quien destacó el cariño que recibe cada año en Saltillo. “Disfruto mucho venir porque aquí viví diez años de mi vida y siempre me reciben muy bien”, afirmó.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y representantes del patronato organizador, quienes destacaron la consolidación de la carrera como uno de los principales eventos deportivos del estado. A lo largo de los 21 kilómetros, miles de personas acompañaron a los corredores desde las banquetas. Entre los puntos de apoyo destacó la participación de empresas locales como Tupy, que instaló un módulo de hidratación frente a su planta para respaldar a los atletas y voluntarios durante el recorrido, una acción alineada con la promoción de hábitos saludables y el fortalecimiento de la comunidad que caracteriza a esta competencia.