WWE lleva Triplemanía 34 al MGM Grand tras agotar su primera sede en Las Vegas

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    WWE lleva Triplemanía 34 al MGM Grand tras agotar su primera sede en Las Vegas
    Triplemanía 34 reunirá a las principales figuras de AAA y WWE durante su histórica primera noche en Las Vegas. FOTO: X
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La función del 11 de septiembre conservará su horario, liberará más boletos y marcará el debut del evento insignia de AAA en Estados Unidos

Triplemanía 34 cambia de dimensión. WWE anunció que la primera noche del evento de Lucha Libre AAA dejará el Luxor Theater y se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, luego de que la sede original agotara sus localidades y la empresa detectara una demanda “sin precedentes”.

La función se mantendrá el viernes 11 de septiembre de 2026 y comenzará a las 8 de la noche. Las puertas abrirán a las 5:30 de la tarde. El MGM Grand Garden Arena dispone de 16 mil 800 lugares.

WWE y AAA informaron que quienes compraron entradas para el espectáculo en el Luxor recibirán próximamente indicaciones sobre la reubicación. Hasta el momento no se ha detallado el proceso para asignar los nuevos asientos.

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¿Cuándo salen a la venta los boletos para Triplemanía 34 en Las Vegas?

La preventa exclusiva de WWE comenzará el lunes 3 de agosto a las 11 de la mañana. La venta general será el martes 4 de agosto en el mismo horario, mediante AXS.

El traslado representa un salto significativo para Triplemanía 34: además de llegar a uno de los escenarios más reconocidos de Las Vegas, será la primera edición del evento estelar de AAA realizada en Estados Unidos.

Triplemanía 34 también estrenará un formato de dos noches y dos países. La actividad comenzará el 11 de septiembre en Las Vegas y concluirá el domingo 13 en la Arena CDMX de la Ciudad de México. Las carteleras completas todavía no han sido reveladas.

Entre las figuras anunciadas para esta edición aparecen Dominik Mysterio, Rey Mysterio, Hijo del Vikingo, Psycho Clown, La Catalina y Rey Fénix.

El interés aumentó tras reunir Triplemanía 33 a 19 mil 691 aficionados en 2025 y convertirse, según WWE, en la edición más vista y con mayores ingresos de su historia.

Con el Luxor agotado y una arena de mayor aforo como sede, WWE y AAA buscan transformar Triplemanía en una marca con alcance internacional, sin perder su identidad mexicana.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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