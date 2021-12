Revira Lewandowski a halagos de Messi: fueron sólo palabras vacías, asegura

Días después de ese momento y a través de una entrevista ante las cámaras en Polonia, el delantero del Bayern de Múnich aseguró no creer las palabras del séptimo campeón del Balón de Oro.

Tal parece que la competencia por el Balón de Oro 2021 sigue vigente entre las estrellas del fútbol, ya que al parecer a Robert Lewandowski no le parecieron honestas las palabras que Messi le dedicó en su discurso tras ser el ganador de la presea.

Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías; Hubo tristeza, no tengo nada que esconder, quería ganar el premio”.