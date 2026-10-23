Ric Flair es hospitalizado tras fuerte caída: ¿cuál es su estado de salud?

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Ric Flair es hospitalizado tras fuerte caída: ¿cuál es su estado de salud?
    Ric Flair, conocido como “The Nature Boy”, fue trasladado en ambulancia a un hospital de Florida tras sufrir una caída que le provocó lesiones en el rostro.
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Lucha Libre
Última hora

Localizaciones


Tampa

Organizaciones


TMZ
WWE

El legendario luchador sufrió heridas en la cabeza y el rostro, horas después de revelar que enfrenta un problema de salud por un coágulo sanguíneo

Ric Flair, leyenda de la lucha libre de 77 años, fue trasladado a un hospital este viernes 23 de octubre tras sufrir una caída afuera de un restaurante en Tampa, Florida.

El incidente dejó lesiones en el rostro y la cabeza del excampeón de WWE y encendió las alarmas entre sus seguidores a nivel mundial.

Según TMZ Sports, Flair se encontraba en el restaurante Wagamama cuando se levantó de la zona del bar y salió del local.

El equipo olvidado de Hugo Sánchez: jugó en Estados Unidos antes de conquistar el Real Madrid

Después de cruzar la calle, cayó de forma repentina. Los paramédicos acudieron a auxiliarlo.

El reporte indica que “The Nature Boy” sufrió heridas en la cabeza y cerca de un ojo, con sangrado abundante.

También existe la posibilidad de una conmoción cerebral, aunque no se ha confirmado ese diagnóstico. Los paramédicos lo llevaron en ambulancia para una valoración médica de urgencia.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE RIC FLAIR?

Hasta la última actualización de este viernes, no se ha difundido un parte médico oficial sobre la gravedad de sus lesiones ni se ha confirmado si continúa hospitalizado.

Tampoco se ha establecido qué provocó la caída, por lo que no hay elementos para vincularla con otro padecimiento.

Horas antes del accidente, Flair informó en redes sociales que enfrenta un coágulo de sangre en una pierna.

Debido a esa condición, sus médicos le restringieron los viajes prolongados y canceló su aparición en Washington State Horror Con, convención prevista para este fin de semana en el área de Seattle.

El exluchador explicó que tiene permitido realizar trayectos de tres a cuatro horas y que está programado para someterse a un procedimiento en la vena afectada.

Reconoció que los coágulos pueden ser peligrosos y aseguró que su recuperación está por encima de sus compromisos públicos.

Con 16 campeonatos mundiales en su trayectoria y dos ingresos al Salón de la Fama de WWE, Flair es una de las figuras más influyentes de la lucha libre profesional.

En 2017 superó una grave crisis médica que le provocó fallas orgánicas y lo mantuvo hospitalizado.

Ahora, la atención se centra en la evolución de sus heridas y en saber si el accidente modificará el tratamiento que tenía previsto. No existe confirmación de que el coágulo haya causado la caída.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Lucha Libre
Última hora

Localizaciones


Tampa

Organizaciones


TMZ
WWE

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El que maneja

El que maneja
Sheinbaum reconoció que ambas elevaron la voz durante su reunión en Ciudad Juárez, donde discutieron el ingreso de agentes estadounidenses a Chihuahua.

Sheinbaum aclara que Maru Campos sabía que ex fiscal era corrupto... ‘le encontró casinos y actuó’
true

Modalidad 40: ¿qué es lo que no se dice?
La segunda presidencia de Donald Trump representa un desafío para la libertad de prensa en Estados Unidos mucho mayor que el experimentado durante su primer mandato.

“El primer mandato de Trump fue un juego de niños comparado con el actual”: Marc Lacey, director editorial del medio más influyente del mundo
Consejeros electorales cuestionaron la cercanía entre funcionarios del INE y un proveedor, al advertir que genera suspicacias sobre la imparcialidad del organismo.

Exhiben a directivos del INE en fiestas de proveedor electoral tras contrato de mil 173 mdp
Las noticias más importantes del 22 de octubre en México: CSP afirma que detectaron fraudes en Modalidad 40; Primera muerte por virus Shamonda; ¿Cómo operaba ‘Resistencia’?; ¿Qué hacer en Saltillo? y más.

Las noticias más importantes del 22 de octubre en México: CSP afirma que detectaron fraudes en Modalidad 40; Primera muerte por virus Shamonda; ¿Cómo operaba ‘Resistencia’?; ¿Qué hacer en Saltillo? y más
Elenco. La química entre Mauricio Islas, Omar Fierro, César Évora y Mariazel es uno de los atractivos de esta comedia que llegará al Teatro Fernando Soler.

Promete Mauricio Islas a Saltillo mucha risa y diversión con ‘Una Eva y 3 Galanes’

Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en España por su trayectoria, sus títulos y su labor solidaria.

Leo Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su ’excepcional trayectoria deportiva’