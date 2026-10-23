Ric Flair es hospitalizado tras fuerte caída: ¿cuál es su estado de salud?

Ric Flair, leyenda de la lucha libre de 77 años, fue trasladado a un hospital este viernes 23 de octubre tras sufrir una caída afuera de un restaurante en Tampa, Florida. El incidente dejó lesiones en el rostro y la cabeza del excampeón de WWE y encendió las alarmas entre sus seguidores a nivel mundial. Según TMZ Sports, Flair se encontraba en el restaurante Wagamama cuando se levantó de la zona del bar y salió del local.

Después de cruzar la calle, cayó de forma repentina. Los paramédicos acudieron a auxiliarlo. El reporte indica que “The Nature Boy” sufrió heridas en la cabeza y cerca de un ojo, con sangrado abundante. También existe la posibilidad de una conmoción cerebral, aunque no se ha confirmado ese diagnóstico. Los paramédicos lo llevaron en ambulancia para una valoración médica de urgencia. ¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE RIC FLAIR? Hasta la última actualización de este viernes, no se ha difundido un parte médico oficial sobre la gravedad de sus lesiones ni se ha confirmado si continúa hospitalizado. Tampoco se ha establecido qué provocó la caída, por lo que no hay elementos para vincularla con otro padecimiento.

Horas antes del accidente, Flair informó en redes sociales que enfrenta un coágulo de sangre en una pierna. Debido a esa condición, sus médicos le restringieron los viajes prolongados y canceló su aparición en Washington State Horror Con, convención prevista para este fin de semana en el área de Seattle. El exluchador explicó que tiene permitido realizar trayectos de tres a cuatro horas y que está programado para someterse a un procedimiento en la vena afectada. Reconoció que los coágulos pueden ser peligrosos y aseguró que su recuperación está por encima de sus compromisos públicos.

Con 16 campeonatos mundiales en su trayectoria y dos ingresos al Salón de la Fama de WWE, Flair es una de las figuras más influyentes de la lucha libre profesional. En 2017 superó una grave crisis médica que le provocó fallas orgánicas y lo mantuvo hospitalizado. Ahora, la atención se centra en la evolución de sus heridas y en saber si el accidente modificará el tratamiento que tenía previsto. No existe confirmación de que el coágulo haya causado la caída.