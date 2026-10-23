El equipo olvidado de Hugo Sánchez: jugó en Estados Unidos antes de conquistar el Real Madrid

Antes de convertirse en ídolo del Real Madrid, ganar cinco Trofeos Pichichi y conquistar el respeto del futbol europeo, Hugo Sánchez protagonizó una aventura internacional que permanece alejada de los recuerdos más populares de su trayectoria. Su primer destino en el extranjero no fue España, sino Estados Unidos, donde defendió la camiseta de los San Diego Sockers en 1979 y 1980. La historia representa uno de los capítulos menos conocidos de los 50 años de carrera profesional del delantero mexicano.

Cuando llegó a California tenía apenas 20 años y ya destacaba con Pumas de la UNAM, pero todavía estaba lejos de imaginar la dimensión que alcanzaría su figura en el balompié internacional. Su llegada a San Diego tuvo un origen espectacular. En febrero de 1979, el mexicano recibió una invitación para reforzar a los Sockers en un partido amistoso contra el Dinamo de Moscú, uno de los equipos más representativos del futbol soviético. El resultado terminó siendo una carta de presentación inmejorable: San Diego ganó 5-0 y cuatro de las anotaciones fueron obra de Hugo Sánchez. Aquella actuación despertó el interés del conjunto estadounidense por contar con sus servicios.

La primera aventura de Hugo Sánchez fuera de México El acercamiento permitió que las directivas de Pumas y San Diego alcanzaran acuerdos para incorporar temporalmente al delantero durante las temporadas de la North American Soccer League (NASL), competición que antecedió a la actual Major League Soccer. La antigua NASL atravesaba una etapa de exposición internacional gracias a la contratación de futbolistas provenientes de diferentes países. Pelé, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y George Best formaron parte de aquella liga, aunque no todos coincidieron durante las mismas temporadas. La diferencia con Hugo era significativa: mientras varias estrellas llegaron a Norteamérica con carreras consolidadas, el mexicano apenas comenzaba a desarrollar su potencial y consideraba aquella experiencia como una oportunidad para demostrar que podía competir fuera de su país. En los Sockers también coincidió con el mediocampista mexicano Leonardo Cuéllar, otro futbolista que había destacado en Pumas y que posteriormente construiría una extensa trayectoria como entrenador. Ambos formaron parte de una conexión entre el futbol mexicano y el estadounidense que existía mucho antes de que las transferencias entre ambas ligas se convirtieran en una práctica frecuente.

¿Cuántos goles marcó con San Diego Sockers? Los archivos históricos de los Sockers registran seis goles de Hugo Sánchez en 10 partidos de temporada regular durante 1979, además de siete anotaciones en nueve encuentros de 1980. Así, su producción fue de 13 goles en 19 compromisos de fase regular. Al incorporar las eliminatorias, distintas recopilaciones históricas sitúan su participación global en 26 anotaciones durante 32 partidos. Las cifras reflejan que no se trató de una experiencia testimonial. El mexicano fue un refuerzo importante y los Sockers alcanzaron las finales de conferencia de la NASL en ambas temporadas, aunque no consiguieron disputar el encuentro por el campeonato. Más allá de los goles, aquellos meses representaron una etapa de adaptación. Hugo tuvo que desenvolverse en otro país, afrontar defensores de distintas escuelas futbolísticas y responder a las exigencias de un entorno profesional diferente al mexicano. En una época sin la exposición que actualmente ofrecen las redes sociales, cada actuación internacional representaba una oportunidad para incrementar el reconocimiento de un jugador. Su aventura estadounidense se desarrolló mientras continuaba vinculado con Pumas. Después de aquellos préstamos, volvió al futbol mexicano, donde culminaría su primera etapa universitaria con el campeonato de Liga de 1980-1981. De San Diego a España: el inicio de una transformación En 1981, Hugo Sánchez llegó al Atlético de Madrid. Cuatro años después pasó al Real Madrid, institución con la que conquistó cinco títulos de Liga y se convirtió en uno de los delanteros más importantes de su generación.

El paso por California adquirió entonces un significado distinto: había sido una de sus primeras pruebas internacionales y un antecedente de su posterior adaptación al futbol extranjero. La relación con Estados Unidos tampoco terminó ahí. En 1996 regresó para jugar con el Dallas Burn, durante la temporada inaugural de la Major League Soccer, convirtiéndose en uno de los futbolistas que participaron tanto en la antigua NASL como en la nueva liga estadounidense. Años después, el propio Hugo reconoció el cariño que conserva por San Diego, ciudad donde estableció vínculos personales y a la que ha considerado parte importante de su historia. A 50 años de su debut profesional, resulta inevitable asociar su nombre con las noches del Santiago Bernabéu, sus chilenas y sus campeonatos en España.