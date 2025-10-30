Roberto Osuna, un referente en Japón, se corona con los Halcones de Softbank

Deportes
/ 30 octubre 2025
    Roberto Osuna, un referente en Japón, se corona con los Halcones de Softbank
    Roberto Osuna no pudo participar por lesión en la serie final, pero eso no le resta mérito, al preservar muchos triunfos de su equipo en el camino. FOTO: SOFTBANK

El ‘Cañoncito’ durante toda la temporada fue reconocido como uno de los cerradores más efectivos y ya inscribió su nombre en letras doradas

El beisbol mexicano celebra nuevamente en Japón. Roberto Osuna, ex cerrador de Grandes Ligas, se consagró campeón en la Liga Profesional de Japón (NPB) con los Halcones de SoftBank, tras una dramática victoria de 3-2 en 11 entradas sobre los Tigres de Hanshin, que significó el duodécimo título en la historia del club.

Aunque una lesión le impidió participar en la Serie Final, el sinaloense fue pieza clave durante toda la temporada, consolidándose como uno de los brazos más confiables del equipo.

A lo largo del año, Osuna brilló con su consistencia desde el montículo y su temple en los momentos críticos, características que lo acompañan desde su paso por Toronto Blue Jays y Houston Astros en la MLB. Su liderazgo y eficacia fueron determinantes para que el manager Hiroshi Fujimoto mantuviera al conjunto de Fukuoka entre los mejores de la liga.

TE PUEDE INTERESAR: Blue Jays, a un triunfo del título y de convertir a Alejandro Kirk en el primer cátcher mexicano campeón de la MLB

De acuerdo con datos de NPB Stats Japan, el mexicano registró una campaña sobresaliente con múltiples rescates que resultaron vitales para el título.

Su aporte lo coloca en una lista privilegiada junto a Luis Alonso Mendoza (2016) y César Vargas (2022), los únicos otros peloteros mexicanos que han conquistado un campeonato en el lejano oriente, tres nombres que simbolizan el orgullo y la perseverancia del talento nacional.

Para Osuna, originario de Los Mochis, Sinaloa, este campeonato representa un triunfo personal y profesional: el fruto de su esfuerzo por reinventarse tras su paso por las Mayores y de su capacidad para adaptarse a un entorno tan competitivo como el japonés.

Con títulos en México, en MLB y ahora en Japón, el lanzador reafirma que el talento mexicano no tiene fronteras cuando se trata de triunfar en el diamante.

JAPÓN: LIGA DE CLASE MUNDIAL

En la última década, el beisbol japonés ha experimentado un desarrollo notable tanto en el ámbito deportivo como en el estructural, consolidándose como una de las ligas más competitivas del mundo.

La Liga Profesional de Japón (NPB) ha fortalecido su nivel gracias a la inversión en academias, la modernización de estadios y la incorporación de tecnología avanzada para el análisis de rendimiento. Esto ha permitido que los jugadores japoneses alcancen una preparación comparable a la de las Grandes Ligas.

Durante este periodo, Japón también ha aumentado su proyección internacional. Más peloteros han dado el salto con éxito a la MLB, como Shohei Ohtani, Yu Darvish, Masataka Yoshida y Kodai Senga y Yoshinobu Yamamoto, demostrando la calidad del talento formado en su país. .

El triunfo de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, con Ohtani como figura, simbolizó la madurez de su sistema y la eficacia de su desarrollo de talento. Ese título reafirmó la capacidad del país para producir jugadores de élite capaces de dominar en el escenario global.

Localizaciones


México
Japón

Personajes


Roberto Osuna
Shohei Ohtani

Organizaciones


MLB
Houston Astros

true

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas