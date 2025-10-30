Blue Jays a un triunfo del título y de convertir a Alejandro Kirk en el primer cátcher mexicano campeón de la MLB

Los Blue Jays de Toronto llegan al Juego 6 de la Serie Mundial 2025 con ventaja de 3-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles, y con la oportunidad de cerrar la historia en el Rogers Centre, ante su gente. Kevin Gausman abrirá por los canadienses frente a Yoshinobu Yamamoto, en un duelo que podría coronar una temporada soñada para la franquicia y para su receptor mexicano. ALEJANDRO KIRK, EL FACTOR MEXICANO El tijuanense Alejandro Kirk, de 26 años, vive el momento más importante de su carrera. No sólo es el primer cátcher mexicano en disputar una Serie Mundial, sino que ya inscribió su nombre en la historia al pegar un jonrón en el clásico de otoño, algo que ningún compatriota había logrado antes en esa posición. TE PUEDE INTERESAR: Victor Wembanyama supera a LeBron James y Stephen Curry con récords históricos en sus primeros 120 juegos de la NBA

De ganar Toronto, Kirk se convertiría en el primer cátcher nacido en México en coronarse campeón de la MLB, un hito que colocaría su nombre junto a los más grandes del beisbol nacional. Su manejo del pitcheo, su temple detrás del plato y su aporte ofensivo han sido piezas clave para que los Blue Jays estén a un paso del campeonato. EL PESO DE LA HISTORIA Hasta ahora, 15 mexicanos han conquistado la Serie Mundial. El primero fue Horacio Piña en 1973 con los Athletics de Oakland, y el listado incluye a figuras legendarias como Fernando Valenzuela (1981 con Dodgers), Aurelio López (1984 con Tigers), Jorge Orta (1985 con Royals) y Benjamín Gil (2002 con Angels). El más exitoso es Sergio Romo, tricampeón con los Giants de San Francisco (2010, 2012 y 2014). Más recientemente, Julio Urías y Víctor González levantaron el trofeo con los Dodgers en 2020, y José Urquidy lo hizo con los Astros de Houston en 2022. Si Kirk levanta el título con Toronto, se sumará a esa lista selecta, pero con una distinción única: ningún cátcher mexicano ha sido campeón, lo que añadiría un nuevo capítulo al legado tricolor en las Grandes Ligas. EL DUELO CLAVE El Juego 6 pondrá frente a frente a dos equipos de enorme profundidad. Toronto confía en la ofensiva de Bo Bichette, Vladimir Guerrero Jr. y Daulton Varsho, apoyados por la solidez de su rotación.