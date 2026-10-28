Roberto Osuna vuelve a conquistar Japón; se corona con los SoftBank Hawks

Su participación fue parte de un esfuerzo colectivo que permitió a Fukuoka dominar la final de principio a fin. El mexicano terminó la serie con efectividad de 0.00 , una muestra de su capacidad para mantener la calma en los momentos de máxima exigencia.

Osuna apareció en la séptima entrada del cuarto partido y cumplió con autoridad: retiró a los tres bateadores que enfrentó y consiguió dos ponches , una actuación que contribuyó a cerrar la serie sin darle oportunidades de reacción a Yokohama.

El relevista sinaloense volvió a demostrar que su talento no conoce fronteras y que puede responder cuando más lo necesita su equipo. En una serie dominada por los Hawks, el mexicano aportó seguridad desde el bullpen y tuvo una participación destacada en el encuentro que selló el campeonato.

El beisbol mexicano tiene motivos para celebrar. Roberto Osuna conquistó su segundo campeonato consecutivo de la Nippon Professional Baseball (NPB) con los Fukuoka SoftBank Hawks , que se impusieron por barrida de 4-0 a los Yokohama DeNA BayStars en la Japan Series 2026 .

En total, Osuna participó en tres de los cuatro encuentros de la Japan Series. Su presencia fue importante para un cuerpo de relevistas que respondió cuando el campeonato estaba en juego y que ayudó a convertir la final en una celebración para los aficionados de los Hawks.

DOS CAMPEONATOS, DOS HISTORIAS DISTINTAS

El bicampeonato tiene un significado especial para el sinaloense. Aunque los SoftBank Hawks también fueron campeones en 2025, una lesión impidió que Osuna participara en aquella Japan Series. Su contribución durante la temporada regular, sin embargo, formó parte del camino que llevó al equipo al título.

Esta vez, el mexicano pudo estar presente en el escenario definitivo y aportar directamente a la conquista. El resultado representa una recompensa para un lanzador que ha sabido superar dificultades físicas y ajustar su trabajo a las necesidades de su organización.

Desde su llegada al beisbol japonés en 2022, primero con los Chiba Lotte Marines y posteriormente con los SoftBank Hawks, Osuna ha construido una trayectoria que lo coloca entre los relevistas mexicanos más destacados en el extranjero.

DE CERRADOR A RELEVO PREPARADOR

La temporada 2026 también representó un cambio importante en su carrera. Después de consolidarse como cerrador, Osuna asumió un papel más frecuente como preparador del bullpen, encargado de trabajar las entradas previas al relevo final.

Lejos de representar un retroceso, la transición mostró su capacidad para adaptarse. Durante la campaña registró 25 holds, la mejor marca de su carrera en Japón, en 46 apariciones y con una efectividad de 2.58.

Su experiencia demuestra que un relevista de alto nivel no depende únicamente de cerrar partidos. También debe saber mantener ventajas, contener a las ofensivas rivales y entregar el juego en condiciones favorables a sus compañeros.

La versatilidad de Osuna se ha convertido en una de sus principales fortalezas. Su disposición para asumir distintas responsabilidades le permite seguir siendo una pieza valiosa dentro de una de las organizaciones más competitivas del beisbol japonés.

Formado en la Academia Alfredo Harp Helú, el sinaloense ha llevado su talento a distintos escenarios del beisbol profesional y se ha convertido en un referente para quienes buscan abrirse camino fuera de México.

Desde su llegada a la NPB, acumula 189 apariciones, efectividad de 2.34 y 68 salvamentos, de acuerdo con las cifras presentadas para su trayectoria en Japón. Son números que reflejan su consistencia y la capacidad para mantenerse competitivo a lo largo de varias temporadas.

Su historia también habla de adaptación. Osuna pasó de ser el hombre encargado de cerrar los encuentros a asumir una función distinta, sin perder protagonismo ni dejar de contribuir a los objetivos colectivos.