Rodilla traiciona a Shohei Ohtani, quien se pierde el All Star Game 2026: Dodgers priorizan su recuperación

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    Rodilla traiciona a Shohei Ohtani, quien se pierde el All Star Game 2026: Dodgers priorizan su recuperación
    La ausencia de Ohtani representa una pérdida enorme para el espectáculo. FOTO: AP

El japonés no viajará a Filadelfia debido a una irritación en la rodilla izquierda y será sometido a un tratamiento durante la pausa del Juego de Estrellas

El All Star Game 2026 sufrió un duro golpe. Shohei Ohtani, la máxima figura de los Dodgers de Los Ángeles, fue descartado del clásico de mitad de temporada debido a una irritación persistente en la rodilla izquierda, lesión que lo ha afectado desde mediados de junio y que obligó al club a priorizar su recuperación.

La organización confirmó que el japonés no viajará a Filadelfia, sede del Juego de Estrellas, pese a haber sido elegido por los aficionados como bateador designado titular de la Liga Nacional, tras liderar ampliamente las votaciones.

Los Dodgers informaron que Ohtani será sometido a intervenciones médicas menores durante el receso del All Star con el objetivo de dejar atrás las molestias y llegar en óptimas condiciones a la segunda mitad de la temporada.

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La baja del fenómeno nipón no solo afecta el Juego de Estrellas. También fue retirado de la apertura que tenía programada como lanzador este viernes frente a los Diamondbacks de Arizona. No obstante, el club aclaró que seguirá disponible como bateador designado durante el resto de la serie antes de iniciar el tratamiento médico.

La ausencia de Ohtani representa una pérdida enorme para el espectáculo. El japonés, considerado uno de los mejores peloteros del mundo por su capacidad de dominar tanto desde el montículo como con el bate, era la principal atracción del evento en Filadelfia.

Además, su baja se suma a la de Aaron Judge, estrella de los Yankees de Nueva York, quien también quedó fuera del All Star Game por lesión. Por primera vez en varios años, el Juego de Estrellas se disputará sin los dos peloteros más votados y mediáticos de las Grandes Ligas, un duro revés para la MLB y para los aficionados.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, explicó que la decisión responde únicamente al cuidado de la salud de su jugador.

“Queremos que Shohei esté al cien por ciento para la recta final. No vamos a arriesgar nada”, afirmó el piloto angelino al confirmar que la pausa del All Star representa el momento ideal para realizar el tratamiento.

Pese a la preocupación inicial, en Los Ángeles existe optimismo sobre la evolución del japonés. El equipo espera que el descanso y las intervenciones médicas permitan que Ohtani regrese plenamente recuperado para afrontar la segunda mitad de la campaña, en la que los Dodgers buscarán mantenerse entre los principales candidatos al título de la Liga Nacional.

Mientras tanto, los aficionados podrán verlo únicamente como bateador designado durante el fin de semana. Su esperado regreso a la doble función de lanzador y bateador quedará pospuesto hasta después del receso, con el objetivo de preservar la salud de una de las mayores estrellas que ha visto el beisbol moderno.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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