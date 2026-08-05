Romina Hinojosa resiste al límite en el Tour de Francia Femenil 2026: ¿en qué lugar va?

Romina Hinojosa superó otra jornada exigente y continúa con vida en el Tour de Francia Femenil 2026. La ciclista mexicana terminó este miércoles la Etapa 5 en el lugar 120, luego de completar los 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais en 4 horas, 24 minutos y 2 segundos. Clasificación oficial del Tour La tamaulipeca, del Lotto-Intermarché Ladies, cruzó la meta a 30 minutos y 8 segundos de Demi Vollering, ganadora del día.

El resultado premió su resistencia: el recorrido acumuló ocho puertos categorizados, cerca de 2 mil 900 metros de desnivel y una temperatura promedio de 31 grados. ROMINA HINOJOSA AVANZA EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL Hinojosa escaló dos posiciones en la tabla acumulada, al pasar del sitio 137 al 135. Después de cinco etapas registra una diferencia de una hora, 31 minutos y 37 segundos respecto de la líder, la suiza Marlen Reusser, quien conservó el maillot amarillo.

La mexicana evitó quedar fuera por límite de tiempo, fijado en 4:28:59, y llegó con menos de cinco minutos de margen. Ese dato dimensiona su esfuerzo en una fecha diseñada para romper el pelotón, con ascensos constantes y el Mont Brouilly como último obstáculo antes de la llegada. Vollering resolvió la etapa en un sprint de tres corredoras y se impuso con 3:53:54, mismo registro otorgado a Reusser y a Katarzyna Niewiadoma-Phinney. La neerlandesa quedó a sólo 12 segundos del liderato general, mientras la polaca subió al tercer puesto, a 1:17. Reporte de la Etapa 5 ¿QUÉ SIGUE PARA ROMINA HINOJOSA EN EL TOUR FEMENIL? El desafío todavía crece. La Etapa 6, programada para este jueves, recorrerá 153.4 kilómetros de Montbrison a Tournon-sur-Rhône e incluirá seis puertos de montaña.

Después aparecerá el Mont Ventoux, punto decisivo de una edición que finalizará el domingo en Niza. Hinojosa ya abrió una página inédita como la primera mexicana en competir en el Tour de Francia Femenil. Ahora su objetivo es completar las cuatro jornadas restantes y convertir aquel debut histórico en una llegada igualmente memorable.