Romina Hinojosa rompe barreras: primera mexicana en el Tour de Francia Femenil

El ciclismo mexicano abrió una ruta inédita. Romina Hinojosa Cruz hizo historia al tomar la salida y completar la primera etapa del Tour de Francia Femenil 2026, convirtiéndose en la primera mexicana que participa en el Tour. Con el dorsal 184 y los colores del Lotto-Intermarché Ladies, la ciclista se presentó en Lausana, Suiza, para enfrentar 138 kilómetros. Su resultado no se mide en la clasificación: cada pedalazo derribó una barrera para el ciclismo nacional. Hinojosa concluyó la jornada en el sitio 130, con tiempo de 3 horas, 44 minutos y 5 segundos, a 14:54 de la vencedora. Llegó junto a sus compañeras Marieke Meert y Elisabeth Ebras, cumpliendo su primera misión: superar el estreno y seguir en carrera.

La mexicana resistió una ruta que fue seleccionando al pelotón. Las escapadas animaron la jornada, las caídas elevaron la tensión y la Côte Saint-François, ascenso de 2.5 kilómetros en el cierre, terminó por romper los grupos.

Adelante, Lorena Wiebes impuso su potencia. La neerlandesa del SD Worx-Protime ganó en 3:29:11, superó en el sprint a Kim Le Court y Demi Vollering, y se apoderó del primer maillot amarillo. Fue su sexta victoria de etapa en el Tour de France Femmes. Romina, sin embargo, disputó otra carrera. Como gregaria, su labor consiste en proteger a sus compañeras, acercar suministros y colaborar en la persecución de fugas. En ese oficio silencioso comenzó una participación que ya pertenece a la memoria del deporte mexicano. El reto apenas inicia. La edición 2026 contempla nueve etapas, 1,175 kilómetros y el estreno del mítico Mont Ventoux en la séptima jornada. La meta final estará en Niza el 9 de agosto.

Hinojosa volverá a rodar este domingo en la segunda etapa, de 147.9 kilómetros entre Aigle y Ginebra. Ya no partirá solamente como debutante: lo hará como la mujer que colocó por primera vez la bandera de México dentro del Tour de Francia Femenil.