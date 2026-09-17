Liga MX: ¿Qué partidos se juegan este viernes 18 de septiembre en la Jornada 9?

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    Liga MX: ¿Qué partidos se juegan este viernes 18 de septiembre en la Jornada 9?
    Puebla buscará retomar el paso en el Apertura 2026 cuando reciba a Atlante en el Estadio Cuauhtémoc. FOTO: MEXSPORT

Puebla recibe a Atlante en el Estadio Cuauhtémoc y posteriormente Juárez se mide con Tigres en la frontera, en el inicio de una nueva fecha de la Liga MX

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará este viernes 18 de septiembre con dos partidos que pondrán en marcha la actividad del fin de semana. Puebla y Atlante abrirán la fecha en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que más tarde los Bravos de Juárez recibirán a los Tigres de la UANL en la frontera.

La primera cita será a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, cuando la Franja se enfrente a los Potros de Hierro en territorio poblano. El encuentro será uno de los protagonistas del tradicional Viernes Botanero y podrá seguirse por la señal de TV Azteca, con la transmisión iniciando desde las 18:30 horas.

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Puebla llega al compromiso después de haber sufrido una derrota a media semana frente al Toluca. El resultado frenó el paso que había mostrado durante las primeras jornadas del campeonato, aunque el equipo todavía se mantiene en la pelea por los puestos que conducen a la Liguilla.

Del otro lado estará Atlante, que también llega después de una derrota. Los Potros de Hierro fueron superados como locales por Pachuca y ahora buscarán recuperar puntos fuera de casa.

El conjunto azulgrana había comenzado el torneo con resultados que le permitieron competir ante algunos de los equipos con mayor peso de la Liga MX, pero sus últimos encuentros han representado un reto distinto. En el Cuauhtémoc tendrá una nueva oportunidad para sumar y mantenerse en la pelea.

Después de este partido, la atención se trasladará a Ciudad Juárez. Los Bravos recibirán a Tigres de la UANL en un duelo entre dos equipos que necesitan cambiar su situación en el campeonato.

Juárez todavía no conoce la victoria en el Apertura 2026 y llega a esta jornada con un registro que ya representa el peor arranque en la historia del club dentro de la competencia. El equipo fronterizo intentará aprovechar su condición de local para conseguir finalmente sus primeros tres puntos.

Tigres tampoco atraviesa una situación cómoda. El conjunto universitario solamente ha conseguido una victoria durante el torneo y se encuentra en la parte baja de la clasificación, ubicado en el decimocuarto lugar antes de disputar esta jornada.

El duelo representa, por ello, una oportunidad para ambos clubes de modificar el rumbo de su campaña. Mientras Juárez buscará terminar con su sequía de triunfos, los felinos necesitan comenzar a sumar con mayor regularidad para acercarse a la zona de clasificación.

Los dos partidos podrán seguirse a través de TV Azteca y de las plataformas digitales de Azteca Deportes, dentro de la programación del Viernes Botanero. Con estos encuentros comenzará una Jornada 9 que marcará la mitad del camino del Apertura 2026 hacia la fase decisiva del torneo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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