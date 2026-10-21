Sacan del grupo de WhatsApp de la selección belga a Courtois, ¿le están dando el avión?

Aunque el arquero intentó restarle importancia al asunto, su declaración reavivó las dudas sobre su relación con la selección, especialmente después de su decisión de no participar en la Nations League para concentrarse en su recuperación física.

“Me han echado del grupo de WhatsApp de los jugadores. Ese grupo sirve para comunicar información, como los entrenamientos”, comentó Courtois, quien reconoció que en ese espacio tampoco había demasiada actividad.

El propio guardameta confirmó el hecho y explicó que el chat se utiliza principalmente para compartir información relacionada con los entrenamientos y la actividad del equipo nacional.

El entorno de Thibaut Courtois atraviesa días de incertidumbre. El portero del Real Madrid quedó en el centro de la polémica después de revelar que fue expulsado del grupo de WhatsApp de los jugadores de la selección de Bélgica, una situación que alimenta las versiones sobre un distanciamiento con parte del vestidor de los llamados Diablos Rojos.

La decisión de Courtois de priorizar su estado físico no pasó inadvertida en Bélgica. El guardameta ha sufrido distintas lesiones en los últimos años y busca mantenerse en condiciones para competir al máximo nivel con el Real Madrid.

Su ausencia de los compromisos internacionales abrió un nuevo capítulo en una relación que ya había atravesado momentos complicados. La salida del grupo de WhatsApp se convirtió en un símbolo de ese distanciamiento, aunque no constituye, por sí sola, una prueba de una ruptura definitiva con todos sus compañeros.

El portero aseguró que mantiene contacto con varios integrantes de la selección y que ya habló con el nuevo seleccionador, Mark van Bommel. Además, dejó abierta la posibilidad de regresar en noviembre.

Courtois no exige garantías de titularidad para volver a vestir la camiseta de Bélgica, por lo que su eventual reincorporación dependerá de las decisiones deportivas y de cómo se gestione la relación con el grupo.

La tarea de Van Bommel será encontrar el equilibrio entre la experiencia de uno de los mejores guardametas del mundo y la necesidad de construir un proyecto que permita a Bélgica renovar su ciclo competitivo.

EL REAL MADRID TAMBIÉN ESPERA UNA FIRMA

Mientras el panorama de la selección belga genera interrogantes, en Madrid la atención se concentra en otro asunto: la renovación de Courtois todavía no está cerrada.

El arquero reconoció que el acuerdo para prolongar su vínculo con el club blanco continúa pendiente de formalizarse, aunque aseguró que no existen problemas importantes en las negociaciones.

“Todavía no está cerrado. En principio, debería resolverse rápidamente. No hay ningún problema. Simplemente tenemos que encontrar tiempo para que mi representante y mi padre puedan hablar de los últimos detalles”, explicó.

La intención es extender su contrato hasta junio de 2028, una decisión que representaría una apuesta por la experiencia y la capacidad de un futbolista que ha sido determinante para el conjunto merengue.

Pese a las lesiones que han marcado algunas etapas recientes de su carrera, Courtois conserva un papel fundamental en los planes del equipo. Sus intervenciones y su capacidad para responder en partidos de máxima exigencia lo mantienen como una pieza de gran valor para el Madrid.

Por ahora, el guardameta insiste en que las conversaciones avanzan con normalidad. Sin embargo, mientras no se concrete la firma, el tema seguirá generando especulaciones entre los aficionados.

UNA GENERACIÓN QUE NECESITA RENOVARSE

El caso de Courtois también refleja los desafíos que enfrenta el futbol belga después de años en los que una generación de grandes figuras alimentó las expectativas de conquistar títulos internacionales.

La transición deportiva exige nuevas decisiones, pero también una gestión cuidadosa de los liderazgos dentro del vestidor. La experiencia del portero puede ser un recurso importante para el siguiente ciclo, siempre que exista disposición para resolver las diferencias.