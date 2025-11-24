Saltillense Juan Pablo Trejo Garza domina la Gira Junior Classic con su segundo título consecutivo

/ 24 noviembre 2025
    Saltillense Juan Pablo Trejo Garza domina la Gira Junior Classic con su segundo título consecutivo
    El golfista saltillense continuará su preparación en el Club Campestre Saltillo rumbo a Ciudad del Sol. FOTOS: CORTESÍA

El golfista mantiene el liderato general con 40 puntos tras dos victorias consecutivas, ampliando su ventaja rumbo a la tercera fase del circuito.

El golfista saltillense Juan Pablo Trejo Garza sumó otro resultado destacado en su temporada al quedarse con el campeonato de la segunda etapa de la Gira Junior Classic, disputada este fin de semana en el Club de Golf Las Aves, dentro de la categoría 10-11 años. Con una tarjeta de un golpe arriba del par del campo, Trejo aseguró el primer lugar y se colocó como líder general del circuito.

Este resultado se suma al inicio que tuvo en la primera etapa del tour, celebrada en los Clubes de Golf Las Misiones y La Herradura, donde también obtuvo el campeonato. Con esas dos victorias consecutivas ha acumulado 40 puntos en la clasificación, producto de 20 unidades por cada etapa ganada, lo que lo mantiene en la primera posición y con una ventaja considerable sobre sus perseguidores.

Durante la segunda etapa en Las Aves, Trejo registró una ronda de 37 golpes, suficiente para superar a Marco Antonio Guajardo, quien cerró con 39 impactos, y a Patricio Reyna, que concluyó con 40. El formato del torneo reunió a jugadores de distintos clubes, lo que permitió observar diferencias en estilos y desempeños, pero Trejo mantuvo un juego estable que lo sostuvo en la cima de la tabla.

$!Trejo se mantiene como líder general del circuito con 40 puntos.
Trejo se mantiene como líder general del circuito con 40 puntos. FOTO: CORTESÍA

En la clasificación general de la Gira Junior Classic, Trejo aparece en el primer lugar con 40.0 puntos, seguido por Patricio Reyna con 18.7, Mauricio Peñaflor con 12.1 y Marco Antonio Guajardo con 12.0, según la tabla oficial. La diferencia obtenida en las primeras dos etapas le permitirá afrontar con calma la siguiente ronda, programada para los días 24 y 25 de enero en Ciudad del Sol, donde buscará ampliar su ventaja.

El logro se suma a lo conseguido la semana pasada, cuando cerró como campeón del Tour US Kids México tras ganar las etapas de Misiones, Herradura y Nuevo Laredo, además de obtener subcampeonatos en Terralta y Saltillo para completar 170 puntos totales. Su desempeño constante en ambos circuitos ha marcado una temporada en la que Trejo ha logrado mantener regularidad en campos con características distintas.

$!El golfista saltillense continuará su preparación en el Club Campestre Saltillo rumbo a Ciudad del Sol.
El golfista saltillense continuará su preparación en el Club Campestre Saltillo rumbo a Ciudad del Sol. FOTO: CORTESÍA

Con dos campeonatos consecutivos en la Junior Classic y la experiencia acumulada en el Tour US Kids, Trejo llega fortalecido a la tercera etapa del calendario. Su calendario continuará con entrenamientos en el Club Campestre Saltillo antes de viajar a Ciudad del Sol, donde buscará sostener el ritmo que lo tiene como líder del tour.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

