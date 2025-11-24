Saltillense Juan Pablo Trejo Garza domina la Gira Junior Classic con su segundo título consecutivo

El golfista saltillense Juan Pablo Trejo Garza sumó otro resultado destacado en su temporada al quedarse con el campeonato de la segunda etapa de la Gira Junior Classic, disputada este fin de semana en el Club de Golf Las Aves, dentro de la categoría 10-11 años. Con una tarjeta de un golpe arriba del par del campo, Trejo aseguró el primer lugar y se colocó como líder general del circuito.

Este resultado se suma al inicio que tuvo en la primera etapa del tour, celebrada en los Clubes de Golf Las Misiones y La Herradura, donde también obtuvo el campeonato. Con esas dos victorias consecutivas ha acumulado 40 puntos en la clasificación, producto de 20 unidades por cada etapa ganada, lo que lo mantiene en la primera posición y con una ventaja considerable sobre sus perseguidores.

TE PUEDE INTERESAR: Christian McCaffrey enfrenta a Carolina: análisis del regreso y pronóstico Panthers vs 49ers

Durante la segunda etapa en Las Aves, Trejo registró una ronda de 37 golpes, suficiente para superar a Marco Antonio Guajardo, quien cerró con 39 impactos, y a Patricio Reyna, que concluyó con 40. El formato del torneo reunió a jugadores de distintos clubes, lo que permitió observar diferencias en estilos y desempeños, pero Trejo mantuvo un juego estable que lo sostuvo en la cima de la tabla.